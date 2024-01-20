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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

أيتن عامر
أيتن عامر

حرصت الفنانة آيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت آيتن عامر في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود المصنوع من القماش المخملي الذي كشف عن رشاقتها اللافتة، واتسم التصميم بشق من الجانب كشف عن ساقيها.

انتعلت آيتن عامر حذاءً أنيق ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وعلق الجمهور على صورتها ورشاقتها اللافتة قائلين: "فوتوشوب ولا حقيقة".

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت آيتن عامر على خصلات شعرها الكيرلي المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

آيتن عامر
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فوتوشوب ولا حقيقة.. آيتن عامر تثير ضجة على السوشيال ميديا برشاقتها| شاهد

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