سعر صادم.. فستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي يثير ضجة

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة لها خلال استعدادها لإحياء حفل ليلة صلاح الشرنوبي في الرياض.

تألقت نانسي عجرم في الحفل بإطلالة راقية ومميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة باللون البنفسجي المطرز بالكامل و المكشوف من الظهر.

قد حمل فستان نانسي عجرم في ليلة صلاح الشرنوبي توقيع Philosophy Di Lorenzo Serafini، فيما بلغ سعره 1790 دولار، أي ما يعادل 55 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نانسي عجرم على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

نانسي عجرم