عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وليلي عبد اللطيف

تصدر خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، كما أثار طلاقهما جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

txt

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

txt

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بفستان ملفت

كانت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف قد توقعت طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي خلال عام 204، وقد صدق توقعها وتحقق انفصالهما وهو ما شكل حالة من الصدمة بين متابعيهم وجمهورهم على السوشيال ميديا.

أكدت خبيرة الأبراج مساء أمس خلال استضافتها في برنامج الحكاية  المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن ياسمين عبد العزيز ستتزوج مرة أخرى ولم تعيش بمفردها دون حب.

وأضافت ليلي عبد اللطيف:" ما بشوفها بتكفي حياتها لوحدها، بشوف زواج وبتتجوز، وبشوف عندها يوما ما طفل ماسكة في إيده، وكيف وليه العلم عند الله ، الحب راح يرجع يدق بابها قريب."

 

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

مفاجأة غير سعيدة لـ شاومينج .. تفاصيل

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

حَلّ لمن عجز عن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا.. عليك بـ5 أمور

فيديوهات خادشة للحياء| سما المصري من جديد أمام المحكمة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

طريقة عمل كريم كراميل كريمي.. أحلى من الجاهز

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

طريقة عمل أرز بسمتي بالخلطة.. بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| مش مراتي.. إطلالات جريئة لـ مريم علاء بعد شائعة زواجها من حسين فهمي.. رجال هذه الأبراج الأفضل في الارتباط

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بفستان ملفت

مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. شاهد

فستان شمس الكويتية يثير الجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

ترشيحاتنا

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

بايدن يمنح نتنياهو الوقت لإنقاذ رقبته من المحاكمة العاجلة

تمحو حتى الكبائر.. دار الإفتاء تنصح بهذه العبادة لغفران الذنوب

أحدث ظهور لـ صفقة الأهلي الجديدة برفقة أفشة.. شاهد

أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مسن روض الفرج.. بعد قليل

فيديوهات خادشة للحياء| سما المصري من جديد أمام المحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه أميرات ديزني.. فستان أصالة في الرياض يثير الجدل| شاهد ماذا ارتدت

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

لحظة مخيفة.. لن تتوقع ماذا حدث لـ طائرة أثناء تحليقها في الهواء

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ