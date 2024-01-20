بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

تصدر خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، كما أثار طلاقهما جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف قد توقعت طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي خلال عام 204، وقد صدق توقعها وتحقق انفصالهما وهو ما شكل حالة من الصدمة بين متابعيهم وجمهورهم على السوشيال ميديا.

أكدت خبيرة الأبراج مساء أمس خلال استضافتها في برنامج الحكاية المُذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن ياسمين عبد العزيز ستتزوج مرة أخرى ولم تعيش بمفردها دون حب.

وأضافت ليلي عبد اللطيف:" ما بشوفها بتكفي حياتها لوحدها، بشوف زواج وبتتجوز، وبشوف عندها يوما ما طفل ماسكة في إيده، وكيف وليه العلم عند الله ، الحب راح يرجع يدق بابها قريب."