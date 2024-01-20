طلاقات النجوم بالجملة في يناير..انفصال ياسمين عبد العزيز مفاجأة..وأمير طعيمة يثير الجدل

يبدو أن بداية عام 2024 يخبئ عديد من الأسرار لدى النجوم وتحديدا فى حالات طلاق وانفصال النجوم وهو الأمر الذى اثار جدلا واسعا حيث كان بمثابة صدمة للجمهور ولعل من أبرز هذه الحلات طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

أعلنت الفنان ياسمين عبد العزيز انفصالها عن الفنان احمد العوضي .

وكتبت عبد العزيز من خلال حسابها الشخصي انستجرام :" تم الطلاق بيني وبين احمد وبينا كل الاحترام ".

وكان احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز والذي يصادف اليوم الثلاثاء 16 يناير.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

أمير طعيمة وجينى كمال

أعلنت المطربة المعتزلة جيني كمال انفصالها رسميا عن الشاعر والسيناريست أمير طعيمة وذلك بعد فترة من الانفصال خلال الفترة الماضية.

وكتبت "چيني" عبر "فيس بوك" : «تم الطلاق الرسمي وليس انفصال وسيبقي أمير طعيمة والد أولادي وجد أحفادي له الود والتقدير، الحمد لله».



وكانت جيني كمال وأمير طعيمة أعلنا منذ أشهر عن حالة انفصالهم بسبب مشاكل وقعت بينهما أعلنت اليوم الخميس جيني أن طلاقهما رسميا بعد رحلة زواج استمرت لسنوات طويلة.

محمود العسيلى وأمنية

بينما أكدت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، انفصالها عن المطرب محمود العسيلي، وذلك بعد فترة زواج دامت لأكثر من 4 سنوات، ورفضت الإفصاح عن التفاصيل.

وقالت أمنية عبد المنعم : إن الانفصال تم بينها وبين محمود العسيلي، فى هدوء تام، وأنها تتمنى له السعادة والتوفيق فى حياته المقبلة.

هند عبد الحليم وكريم قنديل

ووجهت الفنانة هند عبد الحليم رسالة لجمهورها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت هند عبد الحليم:"ايام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير اوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش اي حاجة دائمة.. بس مش معنى انك لوحدك انك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس كل سنة وانتوا طيبين وان شاء الله السنة دي تكون احلى واحن على الكل يارب".

ووجه لها أحد متابعيها رسالة يسألها سينجل؟ لترد نعم.