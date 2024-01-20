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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قولى سبب طلاقك.. تعليق نارى من شقيق ياسمين عبد العزيز ضد بسمة وهبة

وائل عبد العزيز وياسمين
وائل عبد العزيز وياسمين عبد العزيز

هاجم الفنان وائل عبد العزيز الإعلامية بسمة وهبة بعد تعليقاها على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عبر برنامجها 90 دقيقة على قناة المحور.

وائل عبد العزيز

وقال وائل عبد العزيز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: ده انتي فاضيه قوي عشان تعملي حلقه كامله علي أسباب طلاق وتعملي مداخلات والكل داخل يفتي .. ما تخليكي في حالك وأسباب انفصالها تخصها هي فقط ولا يعنيكي.. كان ممكن تقولي الخبر وتتمني الخير للناس بدل النميمه دي والقيل والقال ..طيب ما تقولي أسباب طلاقك انتي للناس.

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ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى 

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز و الفنان أحمد العوضي مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانهما خبر الإنفصال الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الأجتماعي.

تذكر متابعي ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي، تنبؤات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف التي توقعاتها في نهاية 2023  وهي  إنفصال هذا الثنائي خلال عام 2024، مما جعل البعض يتساءل من هي ليلي عبد اللطيف.

تعتبر ليلي عبد اللطيف من أشهر علماء الفلك في الوطن العربي، وولدت  17 يناير1958) ، وهي تحمل الجنسية اللبنانية و المصرية أيضا، وبدأت في مجال الفلك منذ أكثر من 30 عاما.

قدمت خبيرة الابراج ليلي عبد اللطيف العديد من البرامج التلفزيونية وهو ما جعلها تنال شهرة واسعة في الوطن العربي، وقد لقبت لُقّبت ب سيدة التوقعات.

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