فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

كشف الناقد عماد يسرى عن بعض أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وذلك غى مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة للاعلامية بسمة وهبة.

وقال عماد يسرى : طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى كان متوقع وهو أمر لم اندهش له بالنسبة لى وأرى أن السبب فى هذا الأمر دخول فنانة أخرى.

وأضاف عماد يسرى : دون الكشف عن هويتها هذه الفنانة عملت مع العوضى فى عدد من الأعمال وهى السبب فنانة كبيرة دخلت حياتهما وكان تم توجيه سؤال لياسمين عبد العزيز يوم 10 ديسمبر عن سبب عدم الإنجاب حتى الآن، وساعتها مكانش في إجابة واكتشفت ياسمين عبد العزيز بعدها إن في فنانة كبيرة بتهدد الحياة الزوجية".

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وأعلن حساب ياسمين عبد العزيز عبر السوشيال ميديا أنه "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

ومساء أمس وفي رسالة غير متوقعة، احتفل الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ونشر أحمد العوضي صورة برفقة زوجته ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا: “كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح”.