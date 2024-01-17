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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

حسين فهمى ومريم علاء
حسين فهمى ومريم علاء

تصدرت شائعة زواج الفنان حسين فهمي السابعة تريند السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول صورة للفنان الكبير برفقة فتاة عشرينية ، مما أشعل مواقع السوشيال ميديا.

وظهرت الفتاة بملابس رياضية وهي تنظر لحسين فهمي الأمر الذي أثار جدلا كبيرا ونرصد فى التقرير التالى معلومات عن الفتاة العشرينية التى ظهرت مع حسين فهمى.

الفتاة التى ظهرت مع حسين فهمي تدعى مريم علاء وهى فاشون موديل.

ولدت مريم علاء فى محافظة الإسكندرية.

وشاركت مريم علاء الفنان حسين فهمى فى أحد الإعلانات الخاصة لمنتجع سياحى.  

مريم علاء تهوى التصوير مع عدد من النجوم وتقوم بنشرها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام منهم باسم سمرة.

ظهرت مريم علاء مع الإعلامية رضوى الشربينى على قناة cbc.

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حسين فهمى

تزوج فهمي 6 مرات، كانت المرة الأولى بعد عودته من الولايات المتحدة، من نادية محرم وأنجب منها أبنائه "محمود" و"نائلة"، وفي المرة الثانية من الفنانة ميرفت أمين عام 1974، وأنجب منها ابنتهما "منة الله" واستمر زواجهما حتى عام 1998.

وبعدها تزوج من الفنانة نينا، لكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا، وتزوج للمرة الرابعة من خبيرة الكمبيوتر هالة فتحي، وأعلن خبر زواجهما في مهرجان القاهرة السينمائي، وفي عام 2007 كان زواجه الخامس من الممثلة لقاء سويدان، وانتهى الزواج بينهما في عام 2012، ووصل الخلاف بينهما إلى ساحات المحاكم.

ورفعت الفنانة لقاء سويدان قضية على فهمي في محكمة الأسرة وحكمت عليه بنفقة 29700 دولار لها وفقًا للمادة 170، لما أصابها من أضرار مادية جراء طلاقها غيابيًا.وفي أكتوبر 2013 أعلن زواجه السادس من السعودية رنا القصيبي، إلا إنها أقامت ضده قضية خلع في شهر مارس من عام 2017.

مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
مريم علاء
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بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

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