بلوك جديد.. أحلام تهاجم شابا روج لمعلومة مغلوطة| تفاصيل

هاجمت الفنانة أحلام متابعا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” بسبب ترويجه لمعلومات مغلوطة عن ألبومها الجديد.

وكان متابع أحلام قال: “تم تأجيل ألبوم السيدة الأولى إلى أشعار آخر لسبب خارج عن إرادة الفنانة”.

وهو الأمر الذى دفع أحلام للرد عليه بقوة ومهاجمته قائلا: “قبل أن اسوى لك بلوك بس أحب أعرف كيف ما شاء الله عليك عرفت هذه المعلومة، عينى عليك باردة يالا حبيبى انت السادس اليوم”.

أحلام

وكشفت الفنانة أحلام عن عزمها تقديم ألبوم يتضمن أغاني مصرية فقط، وذلك فى إحدي حلقات برنامج “أحلام ألف ليلة وليلة”.

وقالت أحلام: “أفكر فى تقديم ألبوم مصري، خلال الفترة القادمة لأول مرة”.

فيما عرض عليها الفنان هاني شاكر الذى كان ضيف أحدث حلقات البرنامج أن يشاركها فى تقديم دويتو.

ووجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة لفنان العرب محمد عبده بعد حفله بمناسبة يوبيله الماسي على المسرح في بوليفارد الرياض.

وكتبت أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع X: "الله الله يا أبو نورة يا كبير.. شكرا من القلب على تكريم الموسيقار ناصر الصالح كما أتمنى له ليلة خاصة لتكريم مسيرته العظيمة في التلحين، مش غريبة عليك يا أبو نورة، مدرسة ونتعلم منها كل يوم ربي يطول بعمرك ويحميك".