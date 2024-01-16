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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول مرة بشيل اللحية من 15 سنة.. سعد رمضان يثير الجدل بين متابعيه

سعد رمضان
سعد رمضان

أثار الفنان سعد رمضان حالة من الجدل الواسع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد أن ظهر بصورة جديدة وهو بدون لحيته. 

سعد رمضان

وقال سعد رمضان : اول مرة بشيل اللحية من ١٥ سنة أو اكتر.. مع اللحية ؟؟؟ ولا بلا اللحية؟. 

وتفاعل المتابعين مع سعد رمضان حيث رجح له عدد كبير أن يترك لحيته مجددا ولا يقوم بحلاقتها. 

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سعد رمضان 

وكانت آخر حفلات سعد رمضان فى رأس السنة في أربيل، وتم بيع تذاكر الحفل بالكامل، ورفع شعار SoldOut.

وكشف سعد رمضان، أنه يتحضر لإطلاق عمل جديد من إنتاج المولى، ومن كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع جورج قسيس، بعد أن تعاونوا سويًا في أغنية "نسيتك والله".

كشف الفنان سعد رمضان عن بعض التفاصيل الحياتية حيث أكد على أنه عاش المساكنة لكنه يرفضها لأنها شرعا ودينيا غلط.

وقال سعد رمضان فى برنامج "بلا تصنيف" مع الإعلامية غرايس راضي : بعد خروجى من ستار أكاديمي عشت المساكنة، ولكن ندمت عليها؛ لأنها شرعا ودينيا غلط.

وأضاف سعد رمضان: لا أفضل الارتباط بفتاة عاشت فترة المساكنة، ولا أفضل أن أرتبط بفتاة مرت بعلاقة جسدية مع شخص آخر.

وكان المطرب سعد رمضان طرح مؤخرًا، أغنية " الحب الأسطوري".

وهي من كلمات علي المولي، وألحان صلاح الكردي.

وتقول الأغنية:
"ما بدي تحبيني عادي
بدي تحبيني زيادة
بدي لما غيب تموتي
تموتي من الزعل
بدي معي تتسلي حتى بالملل

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