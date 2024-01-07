انا أهلاوية.. أسما إبراهيم: عاتبت لاعب النادى الأهلى على انتقاله للزمالك.. فيديو

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن كواليس حلقتها المثيرة مع لاعب النادى الأهلى السابق إبراهيم سعيد وذلك خلال استضافتها له فى برنامج "حبر سرى".

وقالت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد: كانت هذه الحلقة بالنسبة لى نوع من التحدى قبل أن اقابل ضيفى إبراهيم سعيد وشعرت أننى إمام حالة مليئة بالمشاكسة ولكن بعد مقابلة إبراهيم سعيد وجدت العكس تماما وكانت من الحلقات الرائعة.

وأضافت أسما إبراهيم: أنا أهلاوية وقد وجهت له لوم وعتاب بسبب تركه النادى الأهلى كلاعب والانضمام إلى الزمالك وقد شرح لى السبب مؤكدا أن النادى الأهلى الذى تركه.

أسما إبراهيم

وحلت المخرجة ‏إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساء.

فى رسالة قوية بعد الأزمة التى تسببت فيها المخرجة إيناس الدغيدي، بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبيب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب.

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”: “إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعاتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم”.

وكشفت إيناس الدغيدي، عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، والتى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة “صدى “البلد”: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، ولكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة”.

ووضعت المخرجة إيناس الدغيدي، حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلب الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.