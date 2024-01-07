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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

استحملتك 9 سنوات.. طليق فنانة شهيرة يفتح النار عليها بعد قرار حبسها

محمد الترك ودنيا
محمد الترك ودنيا بطمة

شن محمد الترك، طليق الفنانة دنيا بطمة هجوما شرسا عليها بعد أن اتهمته بأنه السبب فى كشف أسرارها وأخبارها لأعدائها، وأنه سبب رئيسي فى المؤامرة التى كانت ضدها فى قضية “حمزة مون بيبى” المتهمة فيها، وحكم عليها بالحبس عاما.

ورد محمد الترك، طليق دنيا بطمة بقوة عبر “تيك توك” قائلا: "إذا أكرمت اللئيم تمرد، ابكي ومثلي على الشعب المغربي ولكن تجيبي اسمي لا، أنا سكتلك بما فيه الكفاية سنتين وتقولي عني إني كنت عميل وجاسوس اللي كان يعمل كدا عيلتك وأولهم أختك.. 9 سنين مستحملك وعيلتك وكل الحاجات اللي بتخطر على بال الكفار استحملتهم، بتقولي عني ببيع أخبارك، عندك إيه أخبار عشان أبيعهم؟ انتوا اللي مفاضيح، انتي اللي بتفضحي نفسك، كنت واقف معاكي بخيرك وبشرك.. كم مرة وقعتي كم مرة عملتي مشاكل ومسكتيش والناس كرهتك وكرهتني معاكي".

وأوضح محمد الترك، طليق دنيا بطمة: "في بيتكم كنتوا بتعيشو على لمبة واحدة عشان التوفير، ولما حد كان بيمرض مكنتوش بتجيبوا ليه دوا أنا اللي كنت بجيب، وعملت عملية جدتك لعيونها، خالك أنا اللي عامل عمليته، بناتي حارماني منهم سنة ونص اللي هما مش في بالك أصلا وخالتك اللي تربيهم، وانتي بحفلاتك وبتشوفيهم بالشهر مرة، بتمثلي ليه إنك مظلومة ومقهورة؟ مثلي بدموعك على الناس، طول عمرك كدا من يوم ما عرفتك وأنا في مشاكل، وهاخد بناتي منك بالإنتربول، اللي بيصدقوا دموعك المزيفة عيلتك اللي مستوى ذكائهم 3% كنت بتكسف أقول اسمك من أفعالك، عرفتك على أمراء وشعراء وناس ليهم قيمة.. بناتي هاخدهم أربيهم مع أم متعلمة مش جاهلة تلبس النضارة وتقعد على إنستجرام بالساعات".

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دنيا بطمة 

كشفت الفنانة دنيا بطمة عن بعض التفاصيل الجديدة بالمستندات فى القضية المعروفة باسم “حمزة مون بيبى”، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وأوضحت دنيا بطمة بالمستندات تفاصيل براءتها قائلة: “أنا فرحانة جدًا ووقفتكم معايا كلكم كل المغارب وولاد بلادي.. وشكرا للدول العربية اللي معرفهمش والناس كانت بتدعيلي في الكعبة والأزمة دي عرفتني قيمتي عندكم.. عرفتوا دنيا بطمة من الداخل.. أنا إنسانة طيبة وربنا حابب خلقه فيا بعد الأزمة دي وربنا يخلينا لبعض”.

وأضافت دنيا بطمة: “لا كلمة فوق كلمة القضاء المغربي اللي برأني من الحساب واتضح في الآخر إني مليش علاقة، وكل ده مؤامرة والإسكرينات مفبركة وتحريض صفحات على يوتيوب وتحريض موقع.. وناس يضربوني في بطني وأنا حامل هي مؤامرة”.

وأوضحت دنيا بطمة: “1 - حبل الكذب قصير، وهذا دليل على كذبك إنه شكاية كانت بالحساب فقط، إذ يتبين لنا بمحضر الفرقة الوطنية أنها تشير بأصابع الاتهام لدنيا بطمة شخصيا وأختها ابتسام بطمة، كفاك كذب وبهتان وطغيان وتضليل الرأي العام، اتضحت الصورة للشعب المغربي”.

وتابعت: “2- الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قرر عدم مؤاخذتي وأختي بكل ما يتضمنه حساب حمزه مون بيبي، ولا نتوفر على القن السري وهواتفنا لا تتوفر على أي دليل دخول الحساب ولا ابتزاز ولا صور أناس ولا تشهير ولا تهديد، وبهذا البراءة من الحساب والإدانة بشهادة الزور وحسبي الله ونعم الوكيل، وأخيرا بعد هذه الأزمة اكتسبت حبكم وتقديركم ودعمكم الذي لا يقدر بثمن، أحبكم ولاد وبنات بلادي”. 

الفنانة دنيا بطمة حمزة مون بيبي قضية حمزة مون بيبي محمد الترك دنيا بطمة

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