بلع لسانه واتخنق.. أحمد السقا ينقذ مصورا من الموت.. تفاصيل بالفيديو

كشفت المخرجة ساندرا نشأت عن موقف صعب أثناء تصويرها فيلم "المصلحة" مع أحمد السقا وأحمد عز.

وقالت ساندرا نشأت فى لقاء ببرنامج "دقيقة نفهم" : أحمد السقا أنقذ مساعد مصور فيلم "المصلحة" من الموت حيث شاهد المصور وهو يدعى عمر وهو يسير ويشعر بالاختناق نتيجة أنه بلع لسانه فجأة.

وأضافت ساندرا نشأت: توجه أحمد السقا نحو المصور عمر وحاول أن ينقذه وأخرج لسانه حتى استعاد عمر عافيته وبدأ يتنفس بشكل طبيعى وأنقذه من الموت.

ساندرا نشأت

وقد كشفت المخرجة ساندرا نشأت، أن النجم أحمد عز لم يتقاضى أجر أو مقابل مادي نظير بطولته في فيلم "أخويا" وكان له ثقلا فنيا، مشيرة إلى أنها فور عرضها التجربة على أحمد عز وافق مباشرة وكأنه وافق من أجل دعم عودتي للإخراج السينمائي، والبساطة كانت شعارهم في فيلم أخويا.

وأكدت المخرجة ساندرا نشأت، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان صلاح عبد الله رمانة الميزان في أفلامها وكان إضافة لفيلم "أخويا"، قائلة: "فيلم أخويا يحمل رسالة للأخوة والمحبة بين الأشقاء وسيصل للجميع لوجود فكرة به".

وأشارت المخرجة ساندرا نشأت، إلى أن تلقت إشادات داخلية وخارجية عن فيلم اخويا فور عرضه، متابعة: "الفيلم له صدى كبير في الخارج وأنا أعشق العمل السينمائي مع الأطفال وخاصة تجربتي مع الطفل أدهم في فيلم أخويا"، مؤكدة أنها تبحث في أعمالها الفنية عن فكرة مؤثرة.