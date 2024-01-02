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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رسالة قوية من أسما إبراهيم لـ شيرين بعد انفصالها عن حسام حبيب

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

أكدت الإعلامية أسما إبراهيم أنها تتمنى لقاء الفنانة شيرين عبد الوهاب واستضافتها فى برنامجها "خبر سرى".

وقالت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد: شيرين موهبة كبيرة وأحبها كثيرا وأتمنى أن استضيفها ببرنامج "حبر سرى" خاصة أننا نفتقدها كثيرا وأول سؤال سأوجهه لها "فين شيرين".

وأضافت أسما إبراهيم: بضايق لما حد يشد حد للوراء وهى كانت فنانة ناجحة وموهوبة وتقدم عديد من الأغانى التى تشعل حماس الجمهور ويتفاعل معها.

وترد أسما إبراهيم على سؤال هل حسام حبيب السبب فى تراجع مستوى شيرين عبد الوهاب قائلة : لست صديقة لهما حتى أقول رأيى فى هذا الأمر ولا أستطيع الحكم عليه.

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أسما إبراهيم 

وحلت المخرجة ‏إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساء.

فى رسالة قوية بعد الأزمة التى تسببت فيها المخرجة إيناس الدغيدي، بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبيب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب.

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”: “إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعاتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم”.

وكانت إيناس الدغيدي، قد كشفت عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، والتى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة “صدى “البلد”: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، ولكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة”.

ووضعت المخرجة إيناس الدغيدي حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلب الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم الفنانة شيرين عبد الوهاب برنامج “حبر سرى” حسام حبيب

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