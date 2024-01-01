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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إهانته.. حسن شاكوش يفتح النار على محمود العسيلي.. تفاصيل

حسن شاكوش
حسن شاكوش

شن الفنان حسن شاكوش هجوما شرسا على الفنان محمود العسيلي بعد تصريحات الأخير التى هاجم فيها حسن بسبب اعتلاء صدارة الأعلى استماعا بالوطن العربي.

 

وقال حسن شاكوش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: " مينفعش نبقى في وش بعض نتكلم بأسلوب، وفي الضهر نتكلم بشكل تاني وبطريقة تانية، أنا مبحبش البني آدم اللى كده، محمود العسيلي جالى كذا حفلة وبنزل الاستيدج وأروح أسلم عليه ده ذوقيًا، وده اللى اتربينا عليه.

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حسن شاكوش 

وتابع حسن شاكوش: يعني أنت عرفت اسم عصام صاصا ومش عارف أغانيه، مينفعش يكون عصام صاصا تريند وأطلع أقول معرفش بيغني إيه..يعني أنت عرفت اسم عصام صاصا ومش عارف أغانيه، مينفعش يكون عصام صاصا تريند وأطلع أقول معرفش بيغني إيه.

وأضاف حسن شاكوش : "أقسم بالله مش عشان حاجة أنا مش حافظ أغاني لمحمود العسيلي ولا أعرفها، إحنا الحمدلله والشكر لله مسمعين وموجودين في الوطن العربي، اللى هيحترمنا هنشيله فوق دماغنا، واللى مش هيتحترمنا مش هنحترمه، مينفعش يطلع من بوقي لفظ يضايق أي حد وأنا بيسمعني عائلات وأطفال وبتقول الراب كمان هينتهي، طب لما الشعبي والراب هينام مين هيبقى موجود؟ أمال مين هيرقص الناس، إحنا لازم نحترم بعضينا ونقدر بعضينا ونخاف على مشاعر بعض، أنا راجل بغني وفي سوق ووسط النجوم فلازم أكون عارف ده بيغني ايه وبيعمل إيه، عيب إنك تقول عصام صاصا ومش عارف بيغني إيه عصام صاصا؟ بيغني هيندي؟ ربنا يهدي الجميع.

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