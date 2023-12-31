عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستغرب.. محمد إمام يوجّه رسالة إلى الناقد الفني طارق الشناوي

محمد إمام
محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعنى فيه على رأى الناقد طارق الشناوى فى فيلم “أبو نسب”. 

وقال محمد إمام : شكراً للناقد طارق الشناوي .. مستغرب إن أول مرة مش بتهاجمني !. 

محمد إمام

محمد إمام 

فيلم " أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

غضب رانيا يوسف ورسالة عتاب على واتساب.. أسما إبراهيم تكشف أسرار حلقة محمد مختار

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

إيرادات الأفلام.. محمد إمام ينتصر على آسر ياسين.. وبيومى فؤاد نمبر 3

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع  فيلم " أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبري للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

تفاصيل دور محمد إمام

وفاجأ الفنان محمد إمام، جمهوره بطرح تفاصيل فيلمه الجديد " أبو نسب" عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر إمام  صورة من كواليس العمل وعلق عليها قائلا: “انتوا بجد خليتوا يوم عيد ميلادي مميز جداً من كتر البوستات و المعايدات والرسائل اللي بتجيلي .. شكراً على كل الحب ده، و بالمناسبة دي صورة جديدة من فيلم “أبو نسب” “الدكتور علي” من أكتر الشخصيات اللي حبيتها وأنا بعملها".

الفنان محمد امام الناقد طارق الشناوى طارق الشناوى فيلم “أبو نسب” فيلم أبو نسب محمد امام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

موضوعات متعلقة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

تمهيدًا لطرحه للجمهور.. العرض الخاص لفيلم «الحريفة» في هذا الموعد

إيرادات الأفلام.. محمد إمام ينتصر على آسر ياسين.. وبيومى فؤاد نمبر 3

أخبار الفن.. إدمان إليسا.. سر زواج ثراء جبيل بأمريكا.. غضب رانيا يوسف من أسما إبراهيم

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

غضب رانيا يوسف ورسالة عتاب على واتساب.. أسما إبراهيم تكشف أسرار حلقة محمد مختار

عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد مكانك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

المكنسة| 9 نوات عنيفة تتعرض لها الإسكندرية في شتاء 2024

الصحة: فحص 5 ملايين و474 ألف طفل ضمن «علاج ضعف وفقدان السمع»

استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

قتلوا الجميع.. القيادة الوسطى الأمريكية تكشف حقيقة ما دار بينها وبين الحوثيين

وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات 

هدية الحكومة برأس السنة.. أسعار جديدة لـ7 سلع ومفاجأة بشأن الأرز والسكر والزيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على الانستجرام|شاهد

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

قصة الزمالك وأوفا.. ماذا قال شوبير عن طلب انضمام نجله للقلعة البيضاء؟

فيديو

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ