غضب رانيا يوسف ورسالة عتاب على واتساب.. أسما إبراهيم تكشف أسرار حلقة محمد مختار

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن تفاصيل غضب رانيا يوسف بعد ظهور طليقها المنتج محمد مختار فى برنامج "حبر سرى" والذى كشف كثير من التفاصيل عن أزمته مع رانيا يوسف ورسالة العتاب.

وقالت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد: عندما تم إذاعة حلقة الفنانة رانيا يوسف التى أثارت ضجة كبيرة حدثتنى الفنانة نادية الجندى وطلبت منى أن استضيف المنتج محمد مختار رغبة منه فى الرد على اتهامات رانيا يوسف وقبلت بهذا الأمر عملا بمبدأ المساواة وحق الرد.

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وأضافت أسما إبراهيم: بعد إذاعة حلقة محمد مختار والتى احدثت ضجة أيضا ووجدت رد فعل غير متوقع من رانيا يوسف والتى وجهت لى رسالة عبر واتساب ولكنى لم أرد عليها خاصة اننى لست طرف فى هذه الأزمة.

أسما إبراهيم

وحلت المخرجة ‏إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مسءًء.

فى رسالة قوية بعد الأزمة التى تسببت فيها المخرجة إيناس الدغيدي، بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبييب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب.

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”: “إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعاتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم”.

وكانت إيناس الدغيدي، قد كشفت عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، والتى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة “صدى “البلد”: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، ولكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة”.

ووضعت المخرجة إيناس الدغيدي حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلب الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.