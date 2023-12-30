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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

إليسا
إليسا

كشف البرومو الترويجى لفيلم it's OK الذى يروح قصة حياة النجمة اللبنانية إليسا، عن كثير من حياتها العملية والشخصية، والذى من المقرر عرضه فى 25 يناير المقبل.

وأكثر الاسرار التى كشفت عنها إليسا فى البرومو الدعائى لفيلمها الوثائقي، والتى حظيت باهتمام كبير من جانب جمهورها، هو  قصة إدمانها للأدوية النفسية ومضادات الاكتئاب.

كما تحدثت إليسا عن فترة مرضها بالسرطان والسبب الحقيقى وراء إصابتها بهذا المرض بسبب قصة حب قديمة، وأطلقت عليها "علاقة توكسيك".

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إليسا 

أثارت الفنانة إليسا جدلًا بسبب ملابسها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت الفنانة إليسا في الحفل، مرتدية بدلة كاروهات مع بليزر جريء بنفس النقوشات، وكانت إطلالة البدلة هي نفس قماش الفستان الذي ارتدته إليسا من قبل في الحفل الخاص الذي أقيم بعد ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

تمزق بنطال إليسا

ونشرت الفنانة إليسا، صورًا لإطلالتها في فعاليات مهرجان ميدل بيست للموسيقى، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام".

وظهر في إحدى صور الفنانة إليسا، تمزق بنطالها أثناء وقوفها، ما أثار الجدل ونال تعليقات عديدة من قبل رواد السوشيال ميديا وجمهور الفنانة إليسا.

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