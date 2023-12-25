عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها التاسع والأربعين، والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة ووجدان المشاهد المصرى.

غادة عادل

درست غادة عادل المحاسبة بمعهد في ليبيا ، حيث وُلدت وعاشت فترة طويلة من عمرها هناك، إذ انها تتحدث اللهجة الليبية بإجادة شديدة.

غادة عادل لديها 4 اشقاء ، ولد وثلاثة بنات ، وقد تولت زوجة ابيها تربيتها بعد وفاة والدتها ، مؤكدة انها كانت بمثابة والدة ثانية لها ، حتى أنها لم تكن تكتشف انها لست والدتها إذا لم يخبروها .

عادت غادة عادل إلى مصر وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة ، وتعرفت من خلالها على زوجها السابق المنتج و المخرج مجدى الهوارى.

دخلت غادة عادل في مجال التمثيل من خلال فوازير أبيض وأسود ومسلسل (زيزينيا)، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها 55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر .

زواج غادة عادل

تزوجت الفنانة غادة عادل مرة واحدة فقط من المنتج مجدى الهوارى ثم انفصلت عنه بعد أكثر من 20 عاماً من الزواج ، واسفرت تلك الزيجة عن 5 أبناء .

وتحدثت غادة عادل في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن علاقتها بزوجة والدها بعد وفاة والدتها، قائلة : "لقيت فيها حضن الأم، وأنا مفتكرش أمي خالص لأنها توفت عندما كنت صغيرة جدا في السن وكان عندي سنتين عندما توفت ".

وأكملت غادة عادل :" والدي تزوج بعد وفاة والدتي لأننا كان أطفال صغيرة ومكنش عايز إننا نعيش من غير أم ".

وقالت غادة عادل :" ابني وجه اللوم لي بسبب مشهد في فيلم ولاد رزق، ومكنتش قايلة لأولادي انني أشارك في فيلم ولاد رزق كضيفة شرف ".

وتابعت غادة عادل :" مفيش حاجة اسمها دور جريء، والفنان يقوم بتجسيد شخصية أخرى مختلفة عن الشخصية الحقيقية له".

وأكملت غادة عادل :" مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة "، مضيفة:" الفنان يجسد شخصية بكافة تفاصيلها ولا تعبر هذه الشخصية التي يقوم بتجسيدها عن تفاصيل شخصيته الحقيقية".

الفنانة غادة عادل خالتها هي الفنانة شمس البارودي، وقد كشفت فى أحدى اللقاءات التليفزيونية انها لا تحبذ الحديث عنها كممثلة لان الأخيرة اعتزلت واختارت الابتعاد عن الوسط الفني.

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل

غادة عادل