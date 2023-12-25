عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

غادة عادل
غادة عادل

تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها التاسع والأربعين، والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة ووجدان المشاهد المصرى.

غادة عادل 

درست غادة عادل المحاسبة بمعهد في ليبيا ، حيث وُلدت وعاشت فترة طويلة من عمرها هناك، إذ انها تتحدث اللهجة الليبية بإجادة شديدة.

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

من خطيبها.. فنانة شهيرة تكشف محاولة اعتداء عليها وتعتزل الفن

إيرادات الأفلام| محمد إمام يزيح آسر ياسين.. وأمير كرارة مهدد بالانسحاب

غادة عادل لديها 4 اشقاء ، ولد وثلاثة بنات ، وقد تولت زوجة ابيها تربيتها بعد وفاة والدتها ، مؤكدة انها كانت بمثابة والدة ثانية لها ، حتى أنها لم تكن تكتشف انها لست والدتها إذا لم يخبروها .

عادت غادة عادل  إلى مصر وبدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات والأغاني المصورة ، وتعرفت من خلالها على زوجها السابق المنتج و المخرج مجدى الهوارى.

دخلت غادة عادل في مجال التمثيل من خلال فوازير أبيض وأسود  ومسلسل (زيزينيا)، ثم اتجهت إلى السينما عندما شاركت الفنان محمد هنيدي بطولة الفيلم الكوميدي (صعيدي في الجامعة الأمريكية)، ومن بعدها شاركت في بطولة العديد من الأعمال السينمائية، منها  55 إسعاف، الباشا تلميذ، ملاكي اسكندرية، في شقة مصر الجديدة، الوتر .

زواج غادة عادل 

تزوجت الفنانة غادة عادل مرة واحدة فقط من المنتج مجدى الهوارى ثم انفصلت عنه بعد أكثر من 20 عاماً من الزواج ، واسفرت تلك الزيجة عن 5 أبناء .

وتحدثت  غادة عادل في حواره مع الإعلامية منى عبد الوهاب، عن علاقتها بزوجة والدها بعد وفاة والدتها، قائلة : "لقيت فيها حضن الأم، وأنا مفتكرش أمي خالص لأنها توفت عندما كنت صغيرة جدا في السن وكان عندي سنتين عندما توفت ".

وأكملت غادة عادل :" والدي تزوج بعد وفاة والدتي لأننا كان أطفال صغيرة ومكنش عايز إننا نعيش من غير أم ".

وقالت غادة عادل  :" ابني وجه اللوم لي بسبب مشهد في فيلم ولاد رزق، ومكنتش قايلة لأولادي انني أشارك في فيلم ولاد رزق كضيفة شرف ".

وتابعت غادة عادل :"  مفيش حاجة اسمها دور جريء، والفنان يقوم بتجسيد شخصية أخرى مختلفة عن الشخصية الحقيقية له".

وأكملت غادة عادل :" مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة "، مضيفة:" الفنان يجسد شخصية بكافة تفاصيلها ولا تعبر هذه الشخصية التي يقوم بتجسيدها عن تفاصيل شخصيته الحقيقية".

الفنانة غادة عادل خالتها هي الفنانة شمس البارودي، وقد كشفت فى أحدى اللقاءات التليفزيونية انها لا تحبذ الحديث عنها كممثلة لان الأخيرة اعتزلت واختارت الابتعاد عن الوسط الفني.

غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
غادة عادل
ابن غادة عادل الفنانة غادة عادل المخرج مجدي الهواري غادة عادل أفلام غادة عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

موضوعات متعلقة

خلال ضيافته مع محمود سعد.. محمد هنيدى يكشف عن علاقته بأحمد زكي

أخبار الفن.. خطيب فنانة شهيرة يتعدى عليها.. وممثلة توافق على خيانة زوجها لليلة واحدة.. لقاء ياسمين صبرى بالنجم جونى ديب

حسين فهمي ينفي تعرضه إلى وعكة صحية

خنقته وضربته.. فنان أجنبي شهير يتعرض لهجوم من جارته | تفاصيل

سألته عن أمبر هيرد.. ياسمين صبرى تكشف كواليس لقائها بالنجم جونى ديب

من خطيبها.. فنانة شهيرة تكشف محاولة اعتداء عليها وتعتزل الفن

شريف منير يكشف تفاصيل جديدة فى لحظة وفاة طارق عبد العزيز

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

ترشيحاتنا

«يا قوم أليس لي ملك مصر».. اعرف أسرار الآية 51 وأنهار فرعون الواردة فيها

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

توجهت لإنهاء إجراءات الإفراج فضبطتها الشرطة| القصة الكاملة لحكم حبس سما المصري “للمرة الثانية”

أبرد سجون العالم.. الكشف عن مكان نافالني معارض بوتين بعد أسبوعين على اختفائه

السوبر المصري| الأهلي يتوجه لملعب محمد بن زايد استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا

رويترز: مصرع عضو كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة إسرائيلية بمحيط دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ