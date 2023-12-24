عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

ميساء مغربى
ميساء مغربى

أثارت الفنانة ميساء مغربى حالة من الجدل الواسع عند حديثها عن تعرضها للخيانة حيث ترى أن الخيانة يمكن أن تسامح فيها لشرط واحد.

وأضافت ميساء مغربي فى لقاء ببرنامج "عندى سؤال" مع الاعلامى محمد قيس: الخيانة أغفرها لأنها نسبية، الخيانة الجسدية لا تعنيني، لأني أعرف إن جوزي في لحظة ما أخطأ وعمل علاقة لمدة ليلة واحدة مع حد بسامح فيها.. مش بمحي تاريخي معاه وذكرياتي عشان علاقة ليلة واحدة.. لكن لو في علاقة مع بنت تانية مستمرة دي أعتبرها خيانة وهنا بشوف إن في حاجة ناقصاني بيدور عليها برة".

وأضافت ميساء مغربي: لو الله يعرف إن الراجل بيكفيه ست واحدة مكنش شرع الجواز بأكتر من واحدة، أنا موافقة أكون ضرة علشان يكون عندي حرية في وقتي، مش عايزة واحد يعورلي راسي.

أبناء النجوم يخطفون الأضواء.. ابنة داليا البحيرى فى أحدث ظهور.. ونجل الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل تحدثن ضجة

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

ميساء مغربى 

جدير بالذكر، أن ميساء مغربي، بدأت حياتها كعارضة أزياء، ثم شاركت فى مسلسل "نادي الضاحكين" عام 2000، الذى كانت بداية انطلاقها الفنية وتقدم العديد من الأعمال منها نورة، حكم البشر، الدنيا لحظة، فنجان الدم، لعبة المرأة الرجل ولعبة الشيطان.

يذكر أن آخر أعمال ميساء مغربي مسلسل "قلبي معي"،  مأخوذا من قصة لها، وعرض في رمضان، وهو من بطولة: محمود بوشهري، وديمة الجندي، وأمل محمد، وإبراهيم الزدجالي، وأحمد العمري، وإخراج باسم شعبو، وسيناريو وحوار عثمان جحا، وقصة ميساء مغربي.

الفنانة ميساء مغربي ميساء مغربي أعمال ميساء مغربى أفلام ميساء مغربى مسلسلات ميساء مغربى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|الذهب يتحرك إلى أعلى قيمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

الكيلو نزل 25 جنيها.. انتهاء أزمة البصل رسميا بعد ضبط المحتكرين

بعد وصوله لرقم قياسي.. مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب الآن بمصر

اعرف حقيقة صرف زيادة المعاشات في يناير 2024

كيف تصلي على النبي 70 ألف مرة في دقيقة؟.. علي جمعة يوضح

جدول امتحانات نصف العام 2024 بالقاهرة لجميع الصفوف الدراسية.. تفاصيل

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

أصالة تستقبل أولى حفيداتها وابنة شام الذهبى

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

بطولة ليلى علوى.. آيتن أمين تكشف عن فكرة فيلم آل شنب

أبناء النجوم يخطفون الأضواء.. ابنة داليا البحيرى فى أحدث ظهور.. ونجل الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل تحدثن ضجة

بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

راغب علامة يحيى حفلا في البحرين ليلة رأس السنة

إيرادات الأفلام| محمد إمام يزيح آسر ياسين.. وأمير كرارة مهدد بالانسحاب

أخبار الفن..أول تعليق من مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد أنباء طلاقهما..رقصة هنا الزاهد على سطلانة

ترشيحاتنا

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

جوري بكر تتفوق على «أبو عبيدة» في تريندات 2023.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

الأردن يؤكد عدم تأثر وارداته وصادراته بتحويلات الشحن البحري في باب المندب

170 جنيها دفعة واحدة.. تحركات قوية تضرب أسعار الذهب

صحيفة عبرية تكشف سبب انخفاض عدد غارات الاحتلال الجوية على غزة

لأول مرة.. رائد فضاء ياباني يستعد للهبوط على سطح القمر بمساعدة أمريكا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القلب والشرايين .. الدكتور جمال شعبان يقدّم روشتة بالأطعمة والمشروبات الضارة

3 أندية سعودية تطلبه.. ماذا فعل إمام عاشور وهل يرحل عن الأهلي؟

فرق شاسع.. عارضة أزياء ترتدي فستان كارمن سليمان وتثير الجدل بالفيسبوك|شاهد

شاهد.. كرستيانو رونالدو متهم بتقليد محمد رمضان.. تفاصيل

فيديو

«أغفر الخيانة لو ليلة واحدة.. وموافقة أكون ضرة».. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها|فيديو

"يجب اعتقال نتنياهو".. عضو بـ"جنوب أفريقيا" يوجه رسالة لمحكمة دولية| فيديو

ملايين في الهوا.. ما هو تطبيق «أوميجا برو» وكيف خدع أصحابه المصريين؟ «فيديوجراف»

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ