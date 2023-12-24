بعد وفاة ناهد فريد شوقي.. أحدث ظهور لابنة داليا البحيري وزوجها |تفاصيل

خطفت ابنته وزوج الفنانة داليا البحيرى الأنظار إليهم بعد ظهورهم النادر سويًا فى حفل الدير جيست أمس والذى جاء بعد أيام قليلة من رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي جدة ابنة داليا البحيرى.

وظهرت داليا البحيرى وابنتها بإطلالة جذابة وهو الأمر الذى أشاد به الجمهور ومحبى الفنانة داليا.

حفل الدير جيست

وحضر عدد من نجوم الفن والغناء على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2023، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس، أبرزهم: أسامة منير، صدقي صخر، دياب، محمد سامي ومي عمر، حنان مطاوع، خالد سرحان، رنا رئيس، جومانا مراد، عزيز الشافعي، أسماء جلال، دعاء حكم، أحمد رزق، حمزة العيلي.

كما حرص على الحضور كل من: عبير صبري، صبري فواز، السيناريست أيمن سلامة، محمد نجاتي، جمال سليمان، رباب ممتاز، داليا البحيري، حسني شتا، كارمن سليمان، ألفت إمام، دينا، أنوشكا، واتسمت إطلالتهم باللون الأسود، وحضر أيضا كل من: نجلاء بدر، إلهام شاهين، زينب حسن، مي كساب، جيهان الشماشرجي.

داليا البحيرى وابنتها وزوجها

داليا البحيرى وابنتها وزوجها

داليا البحيرى وابنتها وزوجها

داليا البحيرى وابنتها وزوجها

داليا البحيرى وابنتها وزوجها