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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبناء النجوم يخطفون الأضواء.. ابنة داليا البحيرى فى أحدث ظهور.. ونجل الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل تحدثن ضجة

داليا البحيرى وابنتها
داليا البحيرى وابنتها

أثار ظهور ابنة الفنانة داليا البحيرى، حالة من الجدل الواسع أمس بحفل دير جيست ، وذلك فى أحدث ظهور لها بعد فترة وجيزة من ظهورها فى جنازة وعزاء جدتها ناهد فريد شوقى.  

ولم تكن ابنة داليا البحيري، الأولى التى تحدث ضجة بصورها فى أحدث ظهور لها، ونرصد فى التقرير التالى أبرز أبناء النجوم الذين أثاروا جدلا عند ظهورهم.

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ابنة داليا البحيرى

خطفت ابنته وزوج الفنانة داليا البحيرى ، الأنظار إليهم بعد ظهورهم النادر سويا فى حفل الدير جيست أمس والذى جاء بعد أيام قليلة من رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي جدة ابنة داليا البحيرى.

وظهرت داليا البحيرى ، وابنتها باطلالة جذابة وهو الأمر الذى اشاد به الجمهور ومحبى الفنانة داليا.

داليا البحيرى وابنتها

ابن الفيشاوى

بينما لفت ابن أحمد الفيشاوى الأنظار إليه عندما نشر الفنان صورا معه وزوجته الألمانية السابقة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، حيث حرص نجله على الاحتفال معه بالكريسماس.

وقد علق أحمد الفيشاوى ، على الصورة قائلا : وصلوا للاحتفال معى بالكريسماس.

ويأتي ظهور ابن أحمد الفيشاوى النادر بعد الاعتراف بنسبه منذ فترة قصيرة.

ابن أحمد الفيشاوى 

ابنة شريهان الصغرى

بينما نشرت الفنانة شريهان صورا لابنتها تالية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تحتفل فيه بعيد ميلادها الـ 14 فى أحدث ظهور لها.

واكتفت شريهان بالتعليق على الصور قائلة: “بحبك”.

بينما تلقت شريهان العديد من التعليقات الإيجابية على الصورة، والتى أكدت وجود تشابه كبير بينها وبين والدتها شريهان.

ابنة شريهان الصغرى 

ابن كريم عبد العزيز

وفي مفاجأة شهدها العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز “بيت الروبي”، حضر على نجل كريم عبد العزيز في أول ظهور له.

وحضر العرض الخاص نور اللبنانية وتارا عماد وكريم محمود عبد العزيز وأحمد مراد.

ابن كريم عبد العزيز 

ابنة تامر أمين

أما ابنة الإعلامي تامر أمين، فخطفت الأنظار إليها فى حفل زفاف ابن الإعلامي خيرى رمضان، والذى شهد حضور عدد كبير من المشاهير والإعلاميين.

وظهرت ابنة تامر أمين بإطلالة جذابة وبسيطة، وعلق الكثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي على الشبه الكبير بينها وبين والدها.

ابنة تامر أمين

عبلة كامل

بنات عبلة كامل، أصبحا حديثا مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال، عنهما في حلقته ببرنامج الستات، للإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، عبر قناة النهار الفضائية.

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل انجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي.

وما لايعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة، وينشر موقع صدى البلد الإخباري، صور بنتي عبلة كامل مع أزواجهن لأول مرة.

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.

ابنة عبلة كامل 

وبالبحث في تطبيق إنستجرام عن حساب زوج فاطمة كمال ابنة عبلة كامل الصغرى، تبين أنه بولندي الجنسية ويدعى باويل جاو، ويعمل مدرب يوجا، ويقضي أوقات طويلة في القاهرة مع زوجته.

ابنة الفنانة عبلة كامل، «زينب» متزوجة من رجل انجليزي، لم تكشف عن هويته، لكنها ظهرت بالعديد من الصور معه.

وتعمل زينب أحمد كمال - ابنة عبلة كامل - مع زوجها الانجليزي في مجال علم التاروت والتنبوءات، ولديهما ابنة كبيرة تدعى «زهرة» وطفل رضيع آخر، ويعيشان أغلب الوقت في مدينة دهب المصرية. 

بنات عبلة كامل
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