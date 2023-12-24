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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام| محمد إمام يزيح آسر ياسين.. وأمير كرارة مهدد بالانسحاب

فيلم أبو نسب
فيلم أبو نسب

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية منها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوي" و “  بلوموندو”، و“البعبع” و"الخميس اللى جاى"، و"سنة أولى خطف"، كما عرض مؤخرا فيلمى شماريخ وأبو نسب. 

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر أمس، السبت، 2.099.85 جنيه وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبو نسب 

حقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام ايرادات بلغت قيمتها 1.502.420 جنيه لتصدر القائمة ويحتل المركز الأول. 

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

شماريخ 

بينما حقق فيلم “شماريخ” ايرادات تصل إلى 521.747 جنيها لياتى فى المركز الثانى وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

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فيلم “العميل صفر”

وحقق فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 19.178 جنيه ليحتل المركز الثالث. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم “وش فى وش”

وحقق فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراج خالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 18.540 جنيها ليأتى فى المركز الرابع.  

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فوي فوي فوي

حقق “فوي فوي” من بطولة محمد فراج، إيرادات وصلت إلى 16.764 جنيه ليحتل المركز الخامس.

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

بلوموندو

كما تمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات امس وصلت الى 11.510 جنيهات ليحتل السادس. 

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

سنة أولى خطف 

بينما تمكن فيلم سنة أولي خطف من تحقيق 7946 جنيهاً لياتى فى المركز السابع.  

فيلم تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، حيث يناقش العديد من القضايا الأسرية المهمة منها انشغال الآباء عن أبنائهم، وذلك من خلال عصابة تعاني من قدر عال من الغباء، إلا أن أفرادها يلجأون بالصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

"سنة أولى خطف" بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، مي كساب، أحمد صيام، ياسر الطوبجي، علي غالب، إسماعيل فرغلي، حسن عيد، صباح جميل، نوليا مصطفى، نائلة عارف، عصام شاهين،سيناريو وحوار باسل مجدي، وإخراج أسامة عمر.

الخميس اللى جاى

بينما حقق الفيلم إيرادات في السينمات المصرية ليلة أمس وصلت إلى 560 جنيهًا، ليحتل المركز الثامن.

فيلم “الخميس اللي جاي”، من بطولة عمرو عبد الجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، وإخراج حسن صالح.

البعبع

وحقق فيلم “البعبع” إيرادات بلغت 420 جنيها، ليأتي فى المركز التاسع.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنياوي، وتدور أحداثه حول بلطجي يتوب عن الإجرام ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

أبو نسب ايرادات الافلام حسن الرداد سنة أولى خطف فيلم “شماريخ” فيلم أبو نسب فيلم شماريخ فوي فوي فوي

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