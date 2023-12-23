أخبار الفن..أول تعليق من مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد أنباء طلاقهما..رقصة هنا الزاهد على سطلانة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

بعد أنباء انفصالهما.. 20 صورة للمخرج مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود

أثار المخرج مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود حالة من الجدل الواسع بعد أنباء انفصالهما حيث قام كل منهما بحذف الصور والفيديوهات الن جمعت بينهما عبر حسابهما على موقع انستجرام.

ونرصد فى التقرير التالي 20 صورة تجمع بينهما أثارت الجدل.

متقعدش فى البيت.. نصيحة غير متوقعة من نور الشريف لـ خالد النبوى

كشف الفنان خالد النبوى عن سر نصيحة الفنان الراحل نور الشريف له، وذلك أثناء لقائه بالإعلامى محمود سعد ببرنامج “سولد أوت”.

وقال خالد النبوى: “مش سهل أبدًا تكون نور الشريف، وأنا دخلت المكتب عنده في رمسيس وشوفت الـ 22 جزء بتوع كتاب قصة الحضارة، وهو كان بيعمل لينا لقاء علشان كان عنده فيلم عايز فيه شباب صغير من معهد الفنون المسرحية، فأنا لما شوفت بيتعامل مع الكتاب إزاي ومتجلد إزاي فأنا قولت أنا عايز يبقى عندي الموسوعة دي وفعلًا جبتها، ونور الشريف اللي قالي لازم تستمر، نور الشريف قالي الاستمرارية هي أساس السينما إوعى تبعد حتى لو عندك فيلم مش حلو والسيناريو مش عاجبك وتختار بينه وبين إنك تقعد فى البيت لأ متقعدش فى البيت، لأن وأنت بتشتغل هيجيلك السيناريو اللي يعجبك لغاية ما تبقى قادر تتحكم ومتعملش غير الكويس”.

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

يحتفل الفنان عمرو يوسف، اليوم بعيد ميلاده والذى قدم عدد من الأعمال الفنية تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى سواء فى السينما أو التلفزيون.

ويعد عمرو يوسف أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم عدد من الاعمال الفنية التى لاقت استحسان الجمهور وقدم نفسه فى الوان مختلفة منها الاكشن أو الدراما الصعيدية أو التراجيديا وحتى أصبح من نجوم الصف الأول.

بصحبة زوجته.. هانى شاكر يحتفل بعيد ميلاده فى بيروت| صور

احتفل الفنان هانى شاكر، بعيد ميلاده امس فى بيروت حيث قام عدد من الأصدقاء المقربين منه منهم مروان خورى بمفاجئته الاحتفال بعيد ميلاده وذلك بصحبة زوجته.

ويعد الفنان هاني شاكر، من أسرة فنية ، فخالته هي الفنانة الراحلة آمال زايد، والفنانة معالي زايد ، ابنة خالته، كما كان لـ آمال شقيق آخر وهو السيناريست محسن زايد، وبذلك فإنه يعتبر خال كلاً من هاني شاكر، ومعالي زايد.

فارق العمر بينهما كبير| حقيقة انفصال مجدي الهواي ودنيا عبدالمعبود.. تفاصيل

جدل واسع أثاره كل من مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود بعد حذف صورهما عبر حسابهما على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن دنيا عبد المعبود ومجدى الهوارى وفارق العمر بينهما.

أول تعليق من مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود على أنباء طلاقهما

حالة من الجدل الواسع أثارها المخرج مجدى الهوارى وزوجته دنيا عبد المعبود ، بعد حذف صورهما عبر حسابتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وتسبب قرار مجدى الهوارى، ودنيا عبد المعبود، بحذف صورهما فى خروج عديد من الشائعات حول طلاقهما وهو الامر الذى نفاهم كل منهما فى تصريحات صحفية وأكدا ان كل ما يتردد عارا تماما من الصحة.

أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه

كشفت الفنانة ريم الشريف عن سبب تحولها من ارتداء الحجاب إلى خلعه وذلك خلال لقائها فى برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات.

وقالت ريم الشريف : إن الحجاب فرض علي منذ طفولتى حتى وصولى لسن 18 عاما في المدرسة وكثيرا ما كنت اتعرض للتنمر بسبب أنى يتيمة وبسبب فقرى وكان في نيتى وقتها خلع الحجاب، وكل هذه العوامل اوصلتنى لمرحلة محاولتى الانتحار من أعلى مبنى المدرسة لكن أصدقائى منعوني".