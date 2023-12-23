أول تعليق من مجدى الهوارى ودنيا عبد المعبود على أنباء طلاقهما

حالة من الجدل الواسع أثارها المخرج مجدى الهوارى وزوجته دنيا عبد المعبود ، بعد حذف صورهما عبر حسابتهما على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وتسبب قرار مجدى الهوارى، ودنيا عبد المعبود، بحذف صورهما فى خروج عديد من الشائعات حول طلاقهما وهو الامر الذى نفاهم كل منهما فى تصريحات صحفية وأكدا ان كل ما يتردد عارا تماما من الصحة.

وتصدر مجدى الهوارى، تريند جوجل بعد حذف صور زوجته دنيا عبد المعبود عبر انستجرام والتى تبلغ من العمر 35 عاما بينما مجدى الهوارى 46 عاما أى أن فارق العمر بينهما 11 عاما.

مجدي الهواري هو مخرج كبير اشتهر بأعماله المميزة والشبابية، حيث تخرج في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، وكانت أول أعماله التى قدمها هو أول أفلامه عام 2001 وهو فيلم 55 إسعاف، ولم يحقق نجاحاً كبيراً بالإضافة إلى هجوم النقاد عليه، على عكس آخر أفلامه التي قدمها في 2011 وهو فيلم الوتر.

مجدي الهواري وغادة عادل

أحب المخرج مجدي الهواري الفنانة غادة عادل كثيرًا، حيث عاشا سويًا قصة حب تكللت بالزاوج الذي دام لأكثر من 20 عاما، ونتج عنه إنجابهما 5 أولاد، إلا أنهما انفصلا منذ 6 سنوات، تحديدًا في عام 2018، بسبب الغيرة الشديدة.

وقد تحدث المخرج مجدي الهواري، فى أخر لقاء تليفزيوني جمعه بالفنانة غادة عادل ،عبر برنامج "بصراحة مع"، عن شروطه في الزواج من أخري بعد الفنانة غادة عادل، قائلًا: "أن تكون من سأتزوجها متقبلة فكرة استمرار حبي للفنانة غادة عادل، أن تتقبل ذكرياتي معك وحياتي ومع أولادي، وتتقبل قصة زواجي الناجحة جدًا مع غادة".

زواج مجدي الهواري من دنيا عبد المعبود

وبعد عدة سنوات من الأنفصال ، أعلن المخرج مجدي الهواري عن زفافة خلال الأيام الماضية من الأستايلست دنيا عبد المعبود ، حيث احتفل مجدي الهواري بزفافه علي دنيا عبد المعبود بأحد أماكن منطقة نيو جيزة، وحضر الحفل أبناؤه وعدد من أبرز نجوم الوسط الفني ، أبرزهم خالد الصاوي ومحمد جمعة.

دنيا عبد المعبود

دنيا عبد المعبود هى استيالست وتعمل أيضًا فى المجال الفني ،درست في معهد السينما، قسم ديكور وأزياء، وبدأت عملها أثناء فترة دراستها ، وكان أول أعمالها فيلم "بنات العم" مع الثلاثي هشام ماجد وأحمد فهمي وشيكو.

وشاركت فى تنسيق أزياء الكثير من الفنانين فى أعمالهم الفنية ، وكان أخرهما فيلم "لا مؤاخذة" وفيلم "وش في وش"، وفيلم "مستر أكس" .

وفى الأعمال الدرامية، قدمت مسلسلات "ضرب نار" و"اللي ملوش كبير"، و"نحب تاني ليه" ، و"30 يوم" لباسل الخياط.

ويعد زواج دنيا من مجدي الهواري هو الزيجة الثانية لها حيث تزوجت من قبل من مدير التصوير كريم أشرف وأنجبت منه طفلة تدعى تيا.