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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى عيد ميلاده.. قصة عمل عمرو يوسف سايس وزواجه من كندة علوش

عمرو يوسف
عمرو يوسف

يحتفل الفنان عمرو يوسف، اليوم بعيد ميلاده والذى قدم عدد من الأعمال الفنية تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى سواء فى السينما أو التلفزيون. 

ويعد عمرو يوسف أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم عدد من الاعمال الفنية التى لاقت استحسان الجمهور وقدم نفسه فى الوان مختلفة منها الاكشن أو الدراما الصعيدية أو التراجيديا وحتى أصبح من نجوم الصف الأول. 

عمرو يوسف دائما ما يدقق فى أعماله ويتأنى كثيرا فى اختيارته الفنية باحثا عن الأعمال التى تضيف الى مشواره الفنى، كانت بداية انطلاقه الحقيقية من خلال مسلسل “الدالى” مع نور الشريف الذى قدمه فى شخصية مختلفة تماما وهى الصحفى الذى يرغب فى لقاء مع رجل الأعمال سعد الدالى. 

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عمرو يوسف 

انطلاقة عمرو يوسف استمرت بقوة بعد ذلك من خلال تقديم عدد من الاعمال سواء فى السينما او التلفزيون ولعل منها فيلم “نور عينى” مع تامر حسنى.

وتوالت أعماله الناجحة بعد ذلك خاصة فى عالم التلفزيون عندما قدم مسلسل “نيران صديقة” وبعدها مسلسل “عد تنازلى الذى شهد اول لقاء بينه وبين زوجته كندة علوش وبعدها قدم عمرو يوسف عدد من الاعمال من بطولته ولعل اخرها فى السينما فيلم ”اولاد رزق" بجزأيه الأول والثانى. 

وقال الفنان عمرو يوسف، في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه امتهن عدة وظائف قبل دخول الإتجاه لمجال التمثيل، مشيرا إلى أنه سافر إلى أمريكا عام 2001 بعد تخرجه من الجامعة، وعمل سايس سيارات، وكان لا يتقاضى أجرا بل بقشيش من الزبائن، ثم عمل في محل لبيع المخبوزات وبعد ذلك بدأ دخول مجال الفويس أوفر وقدم بصوته فقط عددا من الإعلانات الشهيرة، وظهوره كموديل في الإعلانات كانت السبب شهرته في دخوله مجال التقديم التليفزيوني والفن.

وأضاف أنه لم يدخل مجال التمثيل مباشرة، لكنه اتجه لتقديم برامج فنية بعد مرحلة الإعلانات، لافتا إلى أنه في هذا التوقيت كانت نسبة مشاهدة البرامج عالية بشكل كبير ومنتشرة في الوطن العربي، لعدم وجود مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى شهرته.

عمرو يوسف وكندة علوش 

وزواج عمرو يوسف وكندة علوش ، جاء بعد تعاون فنى مثمر من خلاال مسلسلى “نيران صديقة وعد تنازلى” وبعدها قرر الثنائى الزواج والذى أسفر عن طفلين الأولى حياة والثانى كريم. 

عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
عيد ميلاد عمرو يوسف
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