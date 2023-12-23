جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يكشف عن حضور كل من محمد فراج وكريم فهمى فى حفل زفاف ابن المهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادى الأهلى.

وظهر محمد فراج وكريم فهمى وهما يغنيان “جمهوره ده حماه” حيث قلب الحفل الى استاد للتشجيع.

وقامت الشاعرة منة عدلي القيعي شقيقة العريس بنشر الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى.

محمد فراج

كشف الفنان محمد فراج، عن تأثره الشديد بالقضية الفلسطينية والأحداث التي عاشتها غزة مؤخراً، وذلك في تصريحات لزهرة رامي، عبر راديو “إنرجي 92.1”، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقال فراج: "أصبت بحالة من التأثر والحزن والغضب الشديد، وأصبح لدي رغبة كبيرة في تقديم شيء عما يحدث، وهذا ما حدث بالفعل، ومعايا ورق لعمل ما"، ولم يكشف المزيد عنه.

وأضاف أنه سعيد بالنسخة الحالية من مهرجان الجونة، والتي تأتي في ظروف استثنائية، وما يحمله من دعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: "مبسوط ببرنامج المهرجان وفعاليته وما يهدف له، كل الشكر والتقدير لمهرجان الجونة في إصرارها على إكمال الدورة الحالية رغم جميع الظروف".

وكان آخر اعمال محمد فراج هو فيلم “فوي فوي” من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

تدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛ حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجد الفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعة من الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.