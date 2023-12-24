تعرضت لهبوط بالدورة الدموية وخست جامد.. إلهام شاهين تكشف سر فقدان الوزن

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن أسباب نقص وزنها الذى ظهرت عليه فى الفترة الأخيرة وخاصة بعد ظهورها فى موناكو.

وقالت إلهام شاهين فى لقاء تلفزيوني: إن الريجيم والرياضة تسببا لى هبوط بالدورة الدموية، وأننى أتناول بعض الأدوية التى تساعد على عدم الإقبال على الطعام بشراهة.

وأوضحت إلهام شاهين: أننى أفقد وزنى بهدف الظهور فى عدد من الأعمال الفنية الفترة المقبلة والتى تحتاج إلى فقدان وزن.

إلهام شاهين

وحرص النجوم إلهام شاهين، حمدي المرغني، وأنوشكا على حضور حفل مهرجان الدير جيست فى دورته الـ 20.

وانطلقت امس السبت، فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست فى دورته الـ 20.

والتي شهدت تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية ، كما شهدت توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما تم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

وحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2023، أبرزهم إلهام شاهين، سوسن بدر ، نجلاء بدر ، حنان مطاوع ، ريهام عبد الغفور ، داليا البحيري ، وغيرهم من النجوم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.