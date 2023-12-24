من خطيبها.. فنانة شهيرة تكشف محاولة اعتداء عليها وتعتزل الفن

كشفت الفنانة ريم الشريف عن عدد من التفاصيل الحياتية والصعوبات التى مرت لها فى حياتها الشخصية من قبل خطيبها بشكل خاص.

وقالت ريم الشريف فى لقاء تلفزيوني: أعلن اعتزالي الوسط الفني اللي أنا نشأت فيه، الفن يعتبر 90 % من دمي، ولسه عندي 4 أغاني ممكن أنزلهم وممكن لا.

واضافت ريم الشريف : خطيبي صار يلحقني بمية نار علشان يشوهني؛ لأني قولتله مش هينفع نكون مع بعض واتحرش بيا وكانت محاولة اغتصاب كاملة، وديه كانت أول مرة شخص يقرب عليا يمكن ناس كتير حصل معاهم كده لأن المجتمع بيحط الحق على البنت.

ريم الشريف

وكشفت الفنانة ريم الشريف عن سبب تحولها من ارتداء الحجاب إلى خلعه وذلك خلال لقائها فى برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات.

وقالت ريم الشريف : إن الحجاب فرض علي منذ طفولتى حتى وصولى لسن 18 عاما في المدرسة وكثيرا ما كنت اتعرض للتنمر بسبب أنى يتيمة وبسبب فقرى وكان في نيتى وقتها خلع الحجاب، وكل هذه العوامل اوصلتنى لمرحلة محاولتى الانتحار من أعلى مبنى المدرسة لكن أصدقائى منعوني".

وأوضحت ريم الشريف : رغم خلعى الحجاب وارتداء ملابس عادية مثل معظم الفنانات اللاتى يرتدين أيضا المايوه إلا أن إيمانى أكثر من 100 شيخ فأنا لست متدينة ولكن روحانية.