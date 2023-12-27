تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

خاص لصدى البلد ..

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن تفاصيل مرضها وأسرار عن برنامجها "حبر سرى"، الذى عرض منه الموسم السابع.

وقالت أسما إبراهيم، فى ندوة “صدى البلد”: “تعرضت من فترة قصيرة إلى حالة إغماء نتيجة إرهاق شديد بسبب بعض المسئوليات، حيث سافرت مرتين، إلى جانب أننى أتبع ريجيما، وهو ما أدى إلى انخفاض فى ضغط الدم”.

وأضافت: “تعرضت لهذا الإغماء بعد مكالمة موقع صدى البلد لى مباشرة للاتفاق على موعد اللقاء، ودخلت المستشفى لأتلقى العلاج، وأنا حاليا بحالة جيدة”.

من جانب آخر، قالت أسما إبراهيم: "ليس هناك نجم أو فنان تمت استضافته فى برنامجى "حبر سرى"، إلا وكشف عن كثير من أسراره، ولم يخبئ أحد متهم أى تفاصيل إلا لو كان أمرا خاصا جدا فى حياته الشخصية ولم يرغب فى الكشف عنه".

وأوضحت أن "استمرارية ونجاح برنامج "حبر سرى" ناتج عن تعلق الجمهور به وأننا قدمنا مواسم عديدة منه استضفنا فيها عددا كبيرا من نجوم الوطن العربى، وهو أمر ساهم فى نجاح البرنامج وأصبح يتعلق به الجمهور".

أسما إبراهيم

وتحل المخرجة ‏إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مسءًء.

فى رسالة قوية بعد الأزمة التى تسببت فيها المخرجة إيناس الدغيدي، بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبييب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب.

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”: “إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعاتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم”.

وكانت إيناس الدغيدي، قد كشفت عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، والتى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة “صدى “البلد”: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، ولكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة”.

ووضعت المخرجة إيناس الدغيدي حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلب الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم