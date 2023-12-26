احتفالات رأس السنة لنجوم الزمن الجميل| نعيمة عاكف تضع "شطة" فى قهوة النابلسي.. فستان سامية جمال يتمزق.. الاستعمار يسكب الخمر على حسن فايق.. هدى سلطان تتلقى عرض زواج من رجل سبعينى

أيام قليلة ويسدل الستار على عام 2023 ويحتفل النجوم بليلة رأس السنة التى تشهد طقوس خاصة للنجوم للاحتفال بها وكان أيضا لنجوم الزمن الجميل كثير من الذكريات والمواقف الغريبة التى تعرضوا لها فى ليلة رأس السنة والتى نرصدها فى التقرير التالى.

نعيمة عاكف

كانت الفنانة نعيمة عاكف تشتهر بإتقان المقالب وتنفيذها دون أن يشعر بها أحد، ففي إحدى حفلات رأس السنة اشتركت مع الفنان محمد فوزى في ترتيب مقلب للفنان عبد السلام النابلسي، وكان الأخير يشرب قهوة فقامت عاكف بوضع "شطة" له بدلا من السكر كنوع من الدعابة، وحينما رأته يشرب القهوة دخلت في نوبة من الضحك هي والفنان محمد فوزي.

حسن فايق

أما الفنان حسن فايق تعرض الى موقف صعب فى ليلة رأس السنة حيث كان يتوجه إلى عملة بفرقة نجيب الريحانى واوقفه عدد من جنود الاستعمار الإنجليز وهم سكاره وحاول ان يتجاوزهم حسن فايق الا انهم حاوطوه واضطر ان يجاريهم ويرقص ويلهو معهم وكان يرتدى بدلة جديدة تتناسب مع هذه الليلة ولكن سرعان مع خسر البدلة بسبب سكب الخمر عليها من قبل جنود الاستعمار.

سامية جمال

بينما الفنانة سامية جمال كانت حريصة على الاحتفال بليلة راس السنة مع أصدقائها من الفنانين وتحرص على ارتداء فستان جديد وقررت ان تقوم بتفصيل فستان جديد من قماش كان لدى شقيقتها وبرغم تحذير شقيقتها لها بسوء خامة القماش الا انها أصرت على تفصيل الفستان بها.

واستلمت سامية جمال الفستان وقررت أن تقضى به حفل رأس السنة مع الفنانين الذين انبهروا بالفستان وبمجرد جلوسها سمعت تمزق الفستان فى اكثر من منطقة وهو الامر الذى وضعها فى حراج شديد وتذكرت وقتها تحذير شقيقتها لها باستخدام هذه القماشة.

هدى سلطان

وروت الفنانة هدى سلطان ذكرياتها مع ليلة رأس السنة، قائلة فى إحدى لقاءاتها التلفزيونية النادرة : عندما جئت إلى القاهرة طلبا للمجد والشهرة لم يكن أخي محمد فوزي غير راضٍ عن ذلك، وحاربني حرب شعواء وطلب من أصدقاءه المنتجين والمخرجين عدم توفير أي فرصة عمل لي، وتأزمت أموري ولم أعد قادرة على تسديد إيجار الشقة التي استأجرتها فأشفقت علي إحدى الجارات ودعتني لقضاء رأس السنة عندها، وإذ بها تفاجئني هي تعلن للحضور أنني سأغني، وحاولت الإعتذار دون جدوى، فقدمت بعض أغاني أم كلثوم، ولمحت بين الحاضرين المخرج نيازي مصطفى وزوجته الفنانة كوكا، فاجتهدت في الغناء والتعبير بالإنفعالات، وبعد الغناء أخذتني صديقتي إلى غرفة لتقول لي خبر سر، وفرحت، فقد اعتقد أن نيازي طلب منها أن تكلمني للعمل معه في أحد أفلامه ولكن كانت المفاجأة مؤلمة عندما أخبرتني أن عمدة بلدها العجوز صاحب السبعين عاما يريد أن يتزوجني، فرفضت وانصرفت غاضبة وفي اليوم التالي حدثت المفاجأة .. فقد اتصل نيازي مصطفى بجارتي وطلب منها مقابلتي وعرض علي العمل معه في أول فيلم في حياتي "ست الحسن".

رشدى أباظة

أما رشدي أباظة فقد قضى رأس السنة مع بعض أصدقائه في الصحراء مرغمين، وحكي ذكرياته، فقال: اتفقت مع بعض أحبائي على قضاء رأس السنة في الإسكندرية، وغادرنا القاهرة في سيارتي في الثامنة مساء، وعند منتصف الطريق توقفت السيارة، وفشلنا في إصلاحها، وهبت عاصفة رملية جعلتنا نقبع داخل السيارة نلتمس الدفء، ولمحنا أشباحا في الصحراء ولما اقتربوا عرفنا أنهم رجال الحدود، وحاولوا مساعدتنا في إصلاح السيارة وفشلوا أيضا وبعد فترة مرت بنا سيارة فطلبنا من قائدها أن يعود بنا إلى القاهرة، وعدنا بعد فوات رأس السنة.

احتفالات نجوم الزمن الجميل بليلة رأس السنة

احتفالات نجوم الزمن الجميل بليلة رأس السنة

احتفالات نجوم الزمن الجميل بليلة رأس السنة

احتفالات نجوم الزمن الجميل بليلة رأس السنة