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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فصل مذيعة شهيرة بسبب ظهورها بكوب يحمل علامة إحدى شركات المقاطعة

ميلتم جوناى
ميلتم جوناى

أصدرت القناة التركية TGRT بيانا يكشف تفاصيل قرار فصل المذيعة الشهيرة ميلتم جوناى وذلك بعد ظهورها فى نشرة الأخبار بكوب قهوة يحمل علامة إحدى شركات المقاطعة.

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ميلتم جوناى 

وقالت القناة فى بيانها : وفقا لمبادئ مؤسساتنا يمنع منعا باتا على المذيع الظهور على قناة TGRT بطريقة تعلن سرا عن أي شركة، لهذا تم إنهاء عمل مقدمة الأخبار والمخرج بسبب مخالفتهما لهذا المبدأ.

وأضافت القناة : مؤسستنا تدرك جيدا حساسيات الشعب التركي تجاه غزة التي يدافع عنها حتى النهاية، ومن المستحيل الموافقة على أي إجراء يخالف ذلك، نحن لا نوافق على هذا التصرف من المذيعة ومخرج النشرة وندينه بشدة لذا تم إنهاء عقود عملهما بالقناة ومن الآن وصاعدا ستواصل مؤسساتنا الوقوف إلى جانب شعبي غزة وتركيا.

وقد ظهرت ميلتم جوناى فى نشرة الأخبار وهى تحتسى القهوة ويوجد على الكوب علامة إحدى الشركات التى تدعم الاحتلال الإسرائيلي وهو الأمر الذى يتعرض مع قرار المقاطعة الذى اتخذته القناة. 

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