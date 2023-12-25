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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

هنا شيحة
هنا شيحة

تحتفل اليوم الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها والتى برعت فى تقديم عدد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى ذاكرة ووجدان المشاهد المصرى.

هنا شيحة 

وقال هنا شيحة عن يوم عيد ميلادها : "اليوم 25 ديسمبر هو يوم ولادتى.. يمر الوقت بسرعة لدرجة أننا نجد أنفسنا حرفيًا نعيش حياة خاصة بنا!! عندما كنت صغيرًا كنت أتخيل الحياة بشكل مختلف دائمًا وعندما أنظر إلى الوراء.. أتساءل عن ما وصلت إليه".

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وأضافت هنا شيحة: “لم أفكر أبدا في أن أصبح ممثلة.. لم أعتقد أبدا أنني سأكون أما عازبة.. الحمد لله على عائلتي.. أولادي هم ضوء الشمس.. والداى هما العمود الفقرى لى.. أخواتي هم رفقاء روحى.. لقد نشأت وسط كتبي التي أفادتنى كثيرًا فى سنوات مراهقتى.. وقد فقدت متعة كونى مراهقة غضب .. استمتع بطفولتك.. ما زلت مراهقة بالداخل وأتعجب من ألغاز الحياة”.

وأوضحت هنا شيحة: "أحب الحياة وأستمتع بعيشها.. لقد ولدت في يوم خاص يحتفل به العالم كله.. أنا محظوظة أنه دائمًا هناك بهجة في عيد الميلاد حتى عندما لا أكون.. أرفعني وأذكرني بعظمة الحياة.. عيد ميلاد مجيد للجميع".

وتابعت هنا شيحة: “أنا أشارككم.. أتمنى أن تكونوا سعداء ومبتهجين وتجدوا طريقكم في الحياة.. الله وهب الحياة ومعها تأتي التحديات والمسارات عسى أن تؤدي دروبنا إلى السعادة والوفاء”.

وقد قالت الفنانة "هنا شيحة" ،إنها حبيبة أبوها وأمها أوي ولما كنت مش بلاقي حد نفس وجهة نظرى بلجأ لأبويا لأنه راجل متفاهم جدا وليس لديه فكر متطرف فى حاجة معينة أو أسلوب تربية معين .

تابعت هنا شيحة خلال لقائها فى برنامج "لايت شو" المذاع علي فضائية "الحياة"، "مش بحب حد يقولي مش هينفع" فلما كانت ماما تقولي يا هنا لا كنت بلجأ لبابا ، لافتة أنها حولت من أدبي لعلمي قبل الامتحانات ب 4 شهور وكان لديها امتحان في التويفل وتعمل مع طارق نور في الإعلانات كله في آن واحد.

أضافت "هنا شيحة"، أن شخصية متقلبة في اختياراتها ولا تنظر للظروف بقدر ما تنظر لاحتياجها فمن الممكن أن تنتقل من الشرق للغرب في وقت قصير لمجرد رغبتها في ذلك ،ولكن عندما أنجبت أصبحت لديها مسئوليات تجاه أولادها.

أوضحت "هنا شيحة"، أنها قامت بتعليم أولادها من صغرهم ممنوع أن يرفع يده على بنت حتي لو ضربتك لأنك راجل ممنوع تلمسها ، ويجب عليهم احترام خصوصية المرأة.

مسيرة هنا شيحة الفنية 

وبدأت هنا شيحة مشوارها الفني عام 2000 وشاركت في بطولة عديد من المسلسلات الناجحة خلال السنوات الأخيرة ومنها "ظل الرئيس" و"الطوفان" و"طرف ثالث" و"يتربى في عزو"، كما قدمت فى السينما عدة تجارب إلا أن يظل فيلم “قبل زحمة صيف” الأقرب إلى قلبها كونها تعاونت فيه مع المخرج الراحل محمد خان.

وتزوجت هنا شيحة ثلاث مرات، الأولى من مهندس الديكور فوزي العوامري وأنجبت منه ولدين، ولكن بعد فترة قرر الزوجان الانفصال، وذلك بسبب الكثير من الخلافات والمشاكل التى مازالت قائمة بينهما بسبب رفض فوزي سفر أبنائه للخارج، وهو ما اعتبرته هنا محاولة لتقييد حرية أبنائها وحرمانهما من الاستمتاع بحياتهما.

وكانت الزيجة الثانية لهنا شيحة من رجل الأعمال أحمد خضير، ولكن لم تستمر تلك الزيجة طويلًا، حيث انفصلا عن بعضهما وانتهت بالطلاق.

أما الزيجة الثالثة لهنا شيحة، فكانت من الفنان أحمد فلوكس ولم يستمر زواجهما أكثر من عام، وبسبب بعض الخلافات قررا الانفصال وظلا صديقين.

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة
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