عيد ميلادها.. تعرف على حلم ريم مصطفى وعلاقة سعاد حسنى به.. ورأيها فى عمليات التجميل

تحتفل اليوم الفنانة ريم مصطفى بعيد ميلادها والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية المميزة التى ساهمت فى تقديمها للجمهور بشكل إيجابى كما برعت فى تقديم عدد من الأدوار التى تركت علامة فى تاريخها الفنى ولعل أخرها دورها فى سره الباتع.

ريم مصطفى

وقد حلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج بجد في الراديو مع مروان يونس، على محطة راديو إنرجي 92.1 مساء الخميس، للحديث عن نجاحاتها الأخيرة وأعمالها الدرامية التي تصدرت قوائم المشاهدات كان آخرها "طير بينا يا قلبي" و"دوبامين" و"الثمانية".

ووصفت ريم مصطفى في تصريحاتها لإنرجي، مسلسل الثمانية بأنه كان من أصعب الأدوار والأعمال التي قدمتها لأنه كان يتطلب تحضيرات معينة لكي تقوم بشخصية قاتلة محترفة.

وكشفت ريم مصطفى عن عدم حبها لتقديم الأدوار التي تعتمد على الشكل فقط، وقالت في تصريحاتها "حاربت فترة طويلة لأنه كان بيعرض عليها أدوار الفاترينة فقط.. وكنت بضطر أرفض أعمال كثيرة بسبب الموضوع ده".

واستطردت ريم مصطفى:" وأوقات كنت بقبل دور البنت الحلوة بس في أعمال يوجد بها نسبة تمثيل بعد رفض الكثير".

وعبرت ريم مصطفى عن أمنيتها لتقديم دور سعاد حسني في فيلم بئر الحرمان، لأنها شخصية مركبة ولديها الكثير من القدرات التي ترغب في إبرازها فنيا وسيكون بمثابة تحدي لها.

ورفضت ريم مصطفى التعليق على أبرز التريندات المنتشرة مؤخرا منها "أنتش وأجري" و"عامل النظافة صاحب واقعة محل الكشري"، قائلة:" مبحبش التريندات.. بتعصبني.. ومقدرش أدخل في الإسفاف ده".

وأوضحت في تصريحاتها لمحطة إنرجي، أنها تتابع صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بنفسها، ولا تستعين بأي شخص لإدارة حساباتها.

وعن الكراش المفضل بالنسبة لها في عالميا قالت ريم مصطفى إنها تحب براد بيت، وروت موقف عن حبها للفنان كريم عبد العزيز بعدما شاهدت فيلم "أبو علي" في السينما.

وقالت ريم مصطفى إنها راهنت صديقاتها بعد مشاهدة الفيلم باحتضان كريم عبد العزيز فور مقابلته لتجده في وجهها، وشرحت له الموقف لتنفذ رهانها بشكل ساخر قائلة:" خدته بالحضن".

وهو نفس الموقف الذي تكرر مع الفنانة غادة عادل التي طلبت التصوير معها قبل دخولها مجال التمثيل، وكانت معها شقيقتها فقالت لها:"أنا وأختي عاوزين نتصور معاكي وقالتلي المفروض أنا اللي أبقى أختك".

وقالت ريم مصطفى ردا على سؤال مروان يونس، إن مهنة التمثيل صعبة ومهلكة، وتدمر الحياة الشخصية، وفي البداية لا تدر أموالا كافية، لكن مع الوقت "بتجيب فلوس بعد ما يطلع عينينا"، لكنها حتى الآن:" لسه مش حاسة بالنجومية ".

وقالت ريم مصطفى: "أنا على طبيعتي ومش بحب عمليات التجميل لإني أحب لما أغسل وشي أشوف نفسي".

ريم مصطفى وأولادها

ويعد الجانب الشخصي فى حياة ريم مصطفى أشبه بالصندوق الأسود حيث كان يتوقع الكثير من محبيها أنها لم تتزوج من قبل وذلك فور دخولها عالم الفن ولكن فاجئت جمهورها بأنها كانت متزوجة وانفصلت ولديها أولاد والذين ظهروا معها لأول مرة فى مسرحية سيدتي الجميلة التى قدمت فيها شخصية شويكار مع الفنان أحمد السقا.

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