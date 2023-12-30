سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

نشرت الفنانة ثراء جبيل مقطع فيديو تكشف فيه عن تفاصيل زواجها فى أمريكا، وسبب هذا القرار، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت ثراء جبيل قائلة: “بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين، قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس 25/12/2023.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر”.

ثراء جبيل

واحتفلت الفنانة ثراء جبيل بزفافها على الفنان مختار الديناري، حيث نشرت عددا من الصور على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت ثراء جبيل فى الصور وهي ترتدي فستانا بسيطا من اللون الأبيض وبقصة شعر مختفلة، وممسكة بباقة من الورد، كما ظهرت وهي تقوم “بالزغرطة” لنفسها.

وكان آخر أعمال ثراء جبيل هو مسلسل “ورق التوت”، والذى عرض خارج الماراثون الرمضاني على قناة cbc.

تدور الأحداث في مكان واحد وهو أكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكلّ منهم.

كما يعالج بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيره.

"ورق التوت" من بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، محمد كيلاني، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، جمال عبد الناصر، نور النبوي، سلوى محمد علي. تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام علي.