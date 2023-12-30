استخدم فتيات صغيرة لجلب المخدرات.. تفاصيل مثيرة لقصة وفاة بطل friends

كشف أحد المصادر القريبة من النجم العالمى الراحل ماثيو بيرى بطل مسلسل friends عن تفاصيل جديد ومثيرة حول وفاة النجم العالمى.

وقال المصدر لموقع ديلى ميل : ان ماثيو بيرى كان يحصل على المخدرات التى يتعاطها من خلال علاقاته بفتيات أصغر منه سنا حيث كان يتعرف عليهن من خلال إحدى تطبيقات المواعدة ويطلب منهن جلب المخدرات له.

وأوضح المصدر لموقع ديلى ميل: أن ماثيو بيرى كان يتعرف على فتيات فى عمر 21 أو 22 عاما ويطلب منهن أن يذهبون اليه ويجلبن له المخدرات بطريقة غير شرعية وليست معروفة.

ماثيو بيرى

وقد كشف الطب الشرعى الأمريكي عن السبب الحقيقي وراء وفاة النجم ماثيو بيري بطل مسلسل friends وذلك بعد 45 يوما من وفاته.

وأكدت تقرير الطب الشرعى أن السبب بسبب التأثيرات الحادة لمخدر الكيتامين، كما تم أيضًا إدراج الغرق ومرض الشريان التاجي وتأثيرات البوبرينورفين، دواء يستخدم لعلاج اضطراب استخدام المواد الأفيونية، كعوامل مساهمة في وفاته، التي تم الحكم عليها بأنها عرضية، حسب التقرير الذي نشره موقع مجلة People.

وأوضح تقرير الطب الشرعى : أنه عند ارتفع مستوى الكيتامين الموجود في عينات دمه بعد الوفاة، فإن التأثيرات المميتة الرئيسية ستكون من الإفراط في تحفيز القلب والأوعية الدموية والاكتئاب التنفسي، كما ساهم الغرق في حوض السباحة في الوفاة وذلك عندما فقد وعيه".

وقد كشفت صديقته المقربة الممثلة جينفر أنيستون خلال مقابلة مع مجلة “فارايتي” تفاصيل الساعات الأخيرة قبل وفاة صديقها.

جينفر تحدثت عن المحادثة التي جرت بينها وبين “ماثيو بيري” قبل وفاته بساعات قليلة، وكشفت أن ماثيو كان يتمتع بصحة جيدة، : “أريد أن يعرف الجميع أنه كان يتمتع بصحة جيدة بالفعل.. صحته كانت في تحسن، افتقدته بشدة.. لقد كان يجعلنا نضحك من أعماقنا”، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.

وشكلت وفاة نجم مسلسل friends الشهير لعشاق العمل الي عرض لأول مرة عام 1994 صدمة بعد أن اشتهر ببطولة جميع حلقاته البالغ عددها 236 حلقة، ويشار إلى أن ماثيوبيري وجد متوفيًا في بيته في 28 أكتوبر الماضي تاركا خلفه بسمة على وجوه أصدقائه ومحبيه.