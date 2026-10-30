محمود فارس بندوة vs-film: عمارة يعقوبيان بدايتي للسينما.. وأحمد زكي أنقذني من الإحباط

كشف الفنان محمود فارس، خلال ندوة مهرجان vs-film بالسويس، كواليس أعماله ومشواره الفني، والتي أدارها د. أسامة أبو نار رئيس المهرجان.

مهرجان الكنيسة

في بداية الندوة أوضح محمود فارس، أنه أحب الفن منذ طفولته، مشيرا إلى أنه يعتبر دوره بفيلم عمارة يعقوبيان هو انطلاقته للسينما، مؤكدا حلمه وشغفه بالتمثيل بأنه جاء من قريته وهو صغير ليصبح ممثلا وليس شيئا آخر.

وتابع محمود فارس، أنه شعر بالإحباط في بداية مشواره الفني، وقرر أن يترك الفن ويعود إلى قريته بعد عرض مسرحي مع الفنان أحمد زكي، إلا أن «زكي» مسح له دموعه وقال له إنه لايزال صغيرا وأمامه المستقبل وسوف يحقق كل أحلامه، مؤكدا أن هذه الكلمات أعطت له الأمل مجددا وجعلته يستمر في مشواره الفني.

وأوضح فارس، أنه يحفظ القرآن الكريم منذ طفولته، وعند وفاة أحمد زكي، جلس بجوار النعش وقرأ له القرآن عند رأسه.

مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي بجامعة السويس الدورة الثالثة لمهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا بحضور اللواء أ.ح/هاني رشاد محافظ السويس والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس.

يستمر المهرجان خلال الفترة من ٢٨ أكتوبر الجاري وحتي ١ نوفمبر المقبل بمشاركة ٢٩ دولة عربية وأجنبية منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وفلسطين والإمارات وفرنسا وألمانيا والبرازيل والجزائر والسودان وغيرها.

ويتضمن المهرجان ٣ مسابقات الأولى لأفلام ال٥ دقائق ويترأس لجنة تحكيمها المخرج عادل عوض وتضم في عضويتها الفنانة ميرنا وليد والمخرجة الألبانية أوديتا تشوناي .

ومسابقة أفلام الـ ١٠ دقائق وتترأس لجنة تحكيمها الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون السابق والدكتورة إيناس عبدالخالق استاذ الأدب الانجليزي والمخرج اليوناني كريستيان شيبوليا وفنان الرسوم المتحركة طارق رشاد والمخرجة الألمانية صوفيا جفايلر . ومسابقة مشاريع تخرج الطلبة في مرحلة السيناريو وتضم لجنة تحكيمها الدكتور وليد سيف والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما والدكتور ضياء الدين جابر عميد المعهد العالي للسينما بالإسكندرية.

يكرم المهرجان في حفل الإفتتاح الفنانين هاني رمزي وأحمد بدير ووفاء عامر ومن السعودية الفنان ابراهيم الحساوي.

حفل افتتاح المهرجان تقدمه الفنانة ميرنا وليد ويخرجه محمود عادل ويتضمن فقرة يهديها المطرب مجد القاسم لمحافظة السويس وللمهرحان ويعرض في ختام الحفل فيلم الرسوم المتحركة حبة سلام إنتاج مؤسسة سيبا للسلام المجتمعي ومن إخراج الدكتور محمد غالب.

عروض وندوات المهرجان تستضيفها جامعة السويس وتتضمن ندوات الفنانين المكرمين وماستر كلاس للفنان أحمد وفيق وندوة رئيسية حول تحديات إنتاج الأفلام القصيرة وعدد من ورش صناعة الفيلم.

كما تعرض أفلام المهرجان يوميا بدار عرض سي واي مجانا للجمهور.

يخصص المهرجان قسما للعروض بعنوان سينما كافيه بهدف إتاحة مشاهدة الأفلام أمام عدد كبير من الجمهور على الكافيهات بعيدا عن قاعات السينما وتعرض خلاله مجموعة من الأفلام بحضور ابطالها ومنهم أحمد فتحي ووفاء عامر ومنال سلامة واخرين ويعقبها حوار مفتوح بين النجم والجمهور حول العمل ومضمونه.