منة شلبي في قضية جنائية مثيرة.. عرض مسلسل «عنبر الموت» 26 نوفمبر

تستعد الفنانة منة شلبي لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «عنبر الموت»، المقرر بدء عرضه يوم 26 نوفمبر المقبل عبر منصة «شاهد»، في عمل يتكون من 12 حلقة، ويستند إلى وقائع حقيقية لإحدى القضايا التي أثارت الرأي العام في الإسكندرية خلال تسعينيات القرن الماضي.

منة شلبي

وتدور أحداث المسلسل حول قضية الممرضة عايدة نور الدين، التي واجهت اتهامات بقتل أحد المرضى عمدًا، ومحاولة قتل أكثر من 30 مريضًا آخرين، عن طريق حقنهم بمواد خطيرة داخل المستشفى التي كانت تعمل بها، فضلًا عن اتهامها بالاستيلاء على الأدوية.

ويستعرض العمل تفاصيل القضية في إطار درامي مليء بالغموض والإثارة، مع إعادة تقديم ملابسات الواقعة التي شغلت الرأي العام في ذلك الوقت، وتسليط الضوء على الأحداث والشخصيات المرتبطة بها.

ويضم فريق العمل مجموعة من الفنانين، إلى جانب منة شلبي، من بينهم علي قاسم وأحمد خالد صالح ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.



ويأتي «عنبر الموت» ضمن الأعمال الدرامية التي تستلهم أحداثها من ملفات وقضايا حقيقية، مقدّمًا للجمهور حكاية إنسانية وجنائية تحمل الكثير من التفاصيل المثيرة، في تجربة جديدة لمنة شلبي على مستوى الدراما التلفزيونية.