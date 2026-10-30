عمرو يوسف يواصل رفع شعار كامل العدد في أنا مش عارفني

واصل النجم عمرو يوسف ولليوم التاسع رفع شعار كامل العدد في مسرحيته انا مش عارفني والتي يتواصل عرضها يوميا في موسم الرياض و تنتهي عروضها بعد غد الأحد.

عمرو يوسف

في الوقت نفسه تصدر عمرو يوسف محركات البحث والتريند منذ امس بعد اطلالته المفاجئة في مسلسل خمسين خمسين مع كندة علوش وهي الاطلالة التي حصدت الإعجاب الجماهيري الكبير.

مسرحية أنا مش عارفني افتتحت فعاليات موسم الرياض

عمرو بدأ عرضه يوم الجمعة

ويستمر عرضها حتى ١ من نوفمبر المقبل، ويلعب فيها عمرو دور طيار يدعى عمر يضطر للذهاب لطبيب نفسي من أجل علاجه من مجموعة من العيوب التي تكرهها حبيبته فيه و يستخدم الطبيب في علاجه اسلوبا غريبا من خلال جهاز ينقله لازمنة مختلفة و نشاهد عمر في كل عصر بملابس مختلفة و حياة مختلفة حتى يتم التخلص من كل عيوبه التي تكرهها حبيبته فيه.

المسرحية يتم عرضها يوميا على مسرح محمد العلي بوليفارد الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

و يستمر عرضها حتى يوم ٢٧ من الشهر نفسه.

هي من بطولة النجم عمرو يوسف.

ويشارك فيها عدد من النجوم منهم اسماء جلال و بيومي فؤاد و نسرين امين و احمد عبد الوهاب و اية عبد الرازق و صلاح الدالي و يمنى طولان وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب و كيمز و يخرجها محسن رزق.

عمرو سيشارك في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل ١٨٠ الذي سيخرجه أحمد ماجد المصري و مكون من ١٥ حلقة و يلعب فيه يوسف دور ظابط دفاع مدني.