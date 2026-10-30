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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد سعاد حسني وزبيدة ثروت.. محمود غالي يعيد ملكات الفراعنة للحياة في "عادي عادي"

محمود غالي
محمود غالي
أوركيد سامي

طرح المطرب محمود غالي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "عادي عادي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في تجربة فنية مختلفة اعتاد "غالي" أن يفاجئ بها جمهوره.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع إبراهيم منير، بينما تولى إخراج الفيديو كليب المخرج محمد زكي، والذي اختار أن تكون المشاهد المصورة داخل عدد من المتاحف والأماكن الأثرية، ليتناسب مع فكرة الأغنية المميزة.

وظهرت المفاجأة الأكبر في الكليب، حيث استعان غالي بتقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة إحياء أبرز الشخصيات النسائية في عصر الفراعنة، واللاتي ظهرن وهن يرقصن ويغنين معه داخل الكليب، في مشاهد خطفت الأنظار.

ويواصل محمود غالي نهجه الخاص في إعادة إحياء رموز الزمن الجميل، فبعدما أعاد من قبل نجمات بحجم سعاد حسني وهالة فؤاد وزبيدة ثروت للظهور في كليباته بتقنيات حديثة، والتي حصدت إعجاب الجمهور وأثارت ضجة واسعة، يعود اليوم ليفتح الباب لدعم السياحة المصرية من خلال التاريخ الفرعوني ولكن بروح عصرية جديدة.

وحقق الكليب تفاعلاً كبيراً فور طرحه، حيث أشاد المتابعون بجرأة الفكرة وجودة التنفيذ.

محمود غالي اخبار الفن نجوم الفن

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