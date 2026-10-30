دون إصابات.. هجوم بزورق مفخخ يستهدف ناقلة نفط في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم /الجمعة/، تعرض ناقلة نفط لهجوم على بعد 25 ميلا بحريا شمال شرقي مدينة "خصب" العمانية، في مضيق "هرمز"، ما أدى إلى اندلاع حريق بغرفة المحركات، دون وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو تأثير بيئي.
وأوضحت الهيئة، في تحديث لبيانها بشأن الواقعة التي حدثت في 29 أكتوبر، أن زورقا صغيرا اقترب من الجانب الأيسر للناقلة، وثبّت عبوتين ناسفتين على هيكلها فوق خط الماء، مشيرة إلى أن الانفجارين تسببا في اندلاع حريق بغرفة المحركات وتعطيل السفينة مؤقتا.
وأضافت أن الحريق تم إخماده، وأن الناقلة تواصل إبحارها إلى ميناء وجهتها، فيما دعت السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مؤكدة أن السلطات تحقق في الواقعة.