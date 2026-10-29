هنا الزاهد تجسد دور فلاحة في سلايف النينجا

تجسد الفنانة هنا الزاهد دور بنت فلاحة لأول مرة ضمن أحداث فيلمها الجديد "سلايف النينجا" التي تشارك بطولته مع منة شلبي وتقوم بدور سلفتها.

وقالت هنا الزاهد عن منة شلبي: «منة شلبي لذيذة جدا، وده اللي اكتشفته لما اشتغلنا مع بعض في فيلم السلايف، طبعا بحبها كنجمة لكن كإنسانة هي جميلة جدا».

وأضافت هنا الزاهد في تصريحات تلفزيونية أن الفيلم يجمعها بمنة شلبي في إطار اجتماعي مختلف، موضحة: «إحنا سلفتين، وهو قصة لذيذة واجتماعي ومختلف جدا، أنا عمري ما عملت حاجة كده، ودوري مختلف جدا، أنا طالعة فلاحة».

وتعود قصة فيلم «سلايف النينجا» إلى معالجة مصرية لفكرة الفيلم التركي «حرب السلايف»، الذي عُرض عام 2020، وتدور أحداثه حول سلفتين تعيشان في منزل واحد، وتنشأ بينهما العديد من الخلافات والمواقف الكوميدية التي تتحول إلى محور رئيسي للأحداث.