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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيرين عبد الوهاب تحيي حفل بلبنان في هذا الموعد

شيرين
شيرين
أحمد البهى

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان، يوم 26 من ديسمبر المقبل. 

وياتي هذا الحفل هو الاول للفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد ان قامت بطرح أغنيتان من ألبومها الجديد، وهما" خاين"،كان عندك كام سنة". 

وكانت  احتفت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعودة الفنان فضل شاكر إلى لقاء جمهوره على المسرح، خلال حفله الأول ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، معربة عن سعادتها بظهوره مجددًا وتقديمه حالة طربية لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور.

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»: «حلم وتحقق أخيرًا! وجود فضل شاكر على المسرح الليلة كان حاجة تانية خالص.. شكرًا لكل لحظة طرب حقيقية»، في رسالة عكست احتفاءها بعودة فضل شاكر إلى الحفلات الجماهيرية.

الفنانة شيرين عبد الوهاب شيرين عبد الوهاب لبنان كان عندك كام سنة خاين

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