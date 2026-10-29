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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة الطاقة الذرية توقع ميثاق التحالف الوطني للتحلية من أجل الأمن المائي والغذائي

خلال ابتوقيع
خلال ابتوقيع
وفاء نور الدين

وقّع  الدكتور نادر محمود عبد الحليم، القائم بأعمال رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية، على ميثاق «التحالف الوطني للتحلية من أجل الأمن المائي والغذائي»، وذلك خلال فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بحضور  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة عدد من رؤساء الهيئات والمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية.

ويأتي إطلاق التحالف بمبادرة من المركز القومي لبحوث المياه، بهدف إنشاء منصة وطنية تجمع الخبرات العلمية والتكنولوجية والقدرات البحثية والصناعية والاستثمارية، للعمل على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لتحلية ومعالجة المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، وتحويل نتائج البحوث العلمية إلى مشروعات تطبيقية قابلة للتنفيذ والتوسع، بما يدعم الأمن المائي والغذائي للدولة المصرية.

وصرح  الدكتور نادر عبد الحليم القائم باعمال رئيس هيئة الطاقة الذرية ان مشاركة الهيئة لها أهمية خاصة لما تمتلكه من إمكانات علمية وبحثية وتكنولوجية متقدمة، وخبرات متراكمة في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتطبيقات النظائر المشعة والتقنيات النووية والإشعاعية في مجالات المياه والزراعة والطاقة والصناعة والبيئة.

وأضاف ان الهيئة تسعي من خلال مشاركتها في التحالف إلى توظيف هذه الخبرات في دعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، خاصة باستخدام تقنيات الهيدرولوجيا النظيرية لتقييم مصادر المياه الجوفية وجودتها، ودراسة حركة المياه وانتقال الملوثات ومصادر الملوحة، إلى جانب المساهمة في تقييم الآثار البيئية لمشروعات التحلية والإدارة الآمنة للرجيع الملحي.

وتجدر الاشارة الي ان الهيئة تمتلك خبرات بحثية وتطبيقية في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة، وأنظمة ضخ المياه وكفاءة استخدام الطاقة، بما يتيح فرصًا للتعاون في تطوير نظم تحلية ومعالجة أكثر كفاءة واستدامة، إلى جانب خبراتها في استخدام التقنيات الإشعاعية لتحسين المحاصيل الزراعية، واستنباط سلالات أكثر قدرة على تحمل الملوحة والجفاف، ورفع كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي.

ويضم التحالف عددًا من المؤسسات البحثية والأكاديمية والتنموية، من بينها المركز القومي لبحوث المياه، والمركز القومي للبحوث، والمركز القومي للبحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة الملك سلمان الدولية، إلى جانب عدد من الشركات والجهات الصناعية المتخصصة، وبمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA).

ويعتمد التحالف على هيكل مؤسسي يضم لجنة عليا ولجنة تنسيقية وخمس مجموعات عمل فنية وتخصصية، تتناول مصادر المياه غير التقليدية والإدارة المستدامة للرجيع الملحي، وتكنولوجيات التحلية والطاقة وكفاءة التشغيل، والزراعة والمحاصيل وإنتاجية المياه، والجدوى الاقتصادية وتوطين التكنولوجيا والصناعة، والتمويل والاستثمار والشراكات.

ومن المنتظر أن تسهم مشاركة الخبرات العلمية المتخصصة بهيئة الطاقة الذرية في مجموعات العمل الفنية في إعداد الدراسات والمقترحات البحثية، وتبادل الخبرات مع المؤسسات المشاركة، وتطوير مشروعات تجريبية وتطبيقية مشتركة تستهدف تعزيز الاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه في القطاع الزراعي.

ويؤكد انضمام هيئة الطاقة الذرية المصرية إلى التحالف الوطني للتحلية من أجل الأمن المائي والغذائي حرصها على توسيع نطاق تطبيقات التكنولوجيا النووية والإشعاعية السلمية لخدمة قضايا التنمية الوطنية، وتعزيز الشراكات العلمية والتكنولوجية، وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وزير الموارد المائية والري هيئة الطاقة الذرية أسبوع القاهرة التاسع للمياه

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