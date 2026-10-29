رئيس موزمبيق: تعزيز التعاون مع روسيا والاستفادة من فرص التحول الرقمي

أكد رئيس موزمبيق حرص بلاده على تعزيز التعاون مع روسيا، والاستفادة من فرص التحول الرقمي بما يسهم في تنمية الإمكانات الوطنية، داعيًا الشركات الروسية والمستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وأشار إلى أن مواجهة التطرف والجريمة المنظمة تمثل تحديًا مهمًا، إلى جانب مخاطر غسل الأموال، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لهذه المخاطر وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية.

وشدد رئيس موزمبيق على أهمية إقامة علاقات قائمة على حسن الجوار والتعاون المشترك، لافتًا إلى أن بلاده تواجه تحديات مرتبطة بالفيضانات والكوارث الطبيعية الأخرى، فضلًا عن تداعيات الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وأكد أهمية عدم إغفال الملف الاقتصادي، والعمل على تعزيز التعاون بما يدعم التنمية ويحقق المصالح المشتركة بين موزمبيق وروسيا.