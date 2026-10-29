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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ممثل ليبيا: لا تنمية في ظل النزاعات وهدفنا إنهاء الأزمة واستعادة وحدة الدولة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد ممثل ليبيا أن التنمية لا يمكن أن تزدهر في ظل استمرار النزاعات، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع ببالغ القلق ما يحدث، وتؤكد دعمها للاستقرار في أفريقيا.

وقال إن الشعب الليبي يدعم الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في إنهاء الأزمة واستعادة وحدة الدولة واستقلالها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وترسيخ دعائم السلام.

وشدد على أهمية ترسيخ السلم، والعمل على دعم المسار السياسي باعتباره أحد المسارات الأساسية لإنهاء الأزمات وتحقيق الاستقرار، مؤكدًا ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تجاوز النزاعات ودعم الأمن والتنمية في القارة الأفريقية.

ليبيا القارة الأفريقية الاتحاد الافريقي

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