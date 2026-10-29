بالسرطان.. وفاة الممثلة الأمريكية باربرا باري عن عمر 95 عامًا

رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، الممثلة الأمريكية باربرا باري، " عن عمر ناهز 95 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالأعمال السينمائية والتليفزيونية.

ووقعت الوفاة بمنزلها مدينة نيويورك، بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان في مراحله النهائية.

مسيرة حافلة:

وُلدت باربرا باري، واسمها الأصلي باربرا بيرمان، في مدينة شيكاغو عام 1931، قبل أن تنتقل أسرتها إلى ولاية تكساس.

درست التمثيل في جامعة تكساس، ثم انتقلت إلى نيويورك لتبدأ مسيرتها الفنية على خشبة المسرح، حيث ظهرت للمرة الأولى في برودواي عام 1955 في مسرحية «The Wooden Dish».

وكان من أبرز أدوارها السينمائية تجسيد شخصية الأم إيفلين ستولر في فيلم «Breaking Away» الصادر عام 1979، وهو الدور الذي منحها ترشيحًا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة.

وشملت أعمالها السينمائية الأخرى فيلم «Private Benjamin» عام 1980، وفيلم الرسوم المتحركة «Hercules» الصادر عام 1997، إلى جانب مشاركات تلفزيونية عديدة امتدت لعقود، وصولًا إلى أعمال ظهرت ضمنها في السنوات الأخيرة.

وفي عام 1964، نالت باري جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عن دورها في فيلم «One Potato, Two Potato»، الذي تناول علاقة عاطفية بين امرأة بيضاء ورجل أسود في سياق اجتماعي اتسم بالتوترات العرقية.

لم تقتصر مسيرة باري على السينما، بل امتدت إلى المسرح الأمريكي، حيث شاركت في النسخة الأصلية من المسرحية الموسيقية «Company» للملحن ستيفن سوندهايم عام 1970، وحصلت عن دورها على ترشيح لجائزة توني.

وعلى شاشة التلفزيون، عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي البوليسي «Barney Miller»، كما أدت شخصية الجدة هيلين، المعروفة باسم «نانا»، في مسلسل «Suddenly Susan»، الذي شاركت فيه إلى جانب بروك شيلدز.

شُخّصت قبل عدة سنوات بمرض سرطان المستقيم، ، وأصدرت كتابين تناولت فيهما تجربتها مع السرطان والحياة بعد الجراحة، هما «Second Act» عام 1997 و«Don’t Die of Embarrassment» عام 1999.



