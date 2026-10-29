قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء يبحث مع روسآتوم إقامة مشروع متكامل لتحلية مياه البحر
الرئيس السيسي يستعرض المحاور الـ 5 للرؤية المصرية لتنمية إفريقيا
رئيس الوزراء يفتتح مستشفى السويس الجامعي..ويجري حوارا مع المرضى عن الخدمات
شخص يشعل النيران في نفسه داخل منزله بالدقهلية
مدبولي من السويس: حجم الجهد طوال الـ12 عاما الماضية كبير جدا.. ونواجه تحديات كثيرة
ريال مدريد يُعلنها: رونالدو توّج بأفضل نسخة للكرة الذهبية في التاريخ
في قمة موسكو.. الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لتنمية إفريقيا ويحذر من عسكرة البحر الأحمر
تطوير قناطر إسنا يخفض استهلاك الكهرباء 40% باستخدام أنظمة التحكم الذكي
الرئيس السيسي يشارك في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة بموسكو
مدبولي: الدولة تستهدف التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
برقم عالمي جديد .. طالب بجامعة قناة السويس يحصد ذهبية بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف
رسائل الرئيس السيسي في موسكو: وحدة السودان خط أحمر.. والمياه العابرة للحدود جسر للتعاون لا للنزاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالسرطان.. وفاة الممثلة الأمريكية باربرا باري عن عمر 95 عامًا

باربرا باري
باربرا باري
أحمد البهى

رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية، الممثلة الأمريكية باربرا باري، " عن عمر ناهز 95 عامًا، بعد مسيرة فنية طويلة وحافلة بالأعمال السينمائية والتليفزيونية. 

ووقعت الوفاة بمنزلها  مدينة نيويورك، بعد تشخيص إصابتها بمرض السرطان في مراحله النهائية. 

مسيرة حافلة: 

وُلدت باربرا باري، واسمها الأصلي باربرا بيرمان، في مدينة شيكاغو عام 1931، قبل أن تنتقل أسرتها إلى ولاية تكساس. 

درست التمثيل في جامعة تكساس، ثم انتقلت إلى نيويورك لتبدأ مسيرتها الفنية على خشبة المسرح، حيث ظهرت للمرة الأولى في برودواي عام 1955 في مسرحية «The Wooden Dish».

وكان من أبرز أدوارها السينمائية تجسيد شخصية الأم إيفلين ستولر في فيلم «Breaking Away» الصادر عام 1979، وهو الدور الذي منحها ترشيحًا لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة. 

وشملت أعمالها السينمائية الأخرى فيلم «Private Benjamin» عام 1980، وفيلم الرسوم المتحركة «Hercules» الصادر عام 1997، إلى جانب مشاركات تلفزيونية عديدة امتدت لعقود، وصولًا إلى أعمال ظهرت ضمنها في السنوات الأخيرة.

وفي عام 1964، نالت باري جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عن دورها في فيلم «One Potato, Two Potato»، الذي تناول علاقة عاطفية بين امرأة بيضاء ورجل أسود في سياق اجتماعي اتسم بالتوترات العرقية.

لم تقتصر مسيرة باري على السينما، بل امتدت إلى المسرح الأمريكي، حيث شاركت في النسخة الأصلية من المسرحية الموسيقية «Company» للملحن ستيفن سوندهايم عام 1970، وحصلت عن دورها على ترشيح لجائزة توني.

وعلى شاشة التلفزيون، عرفها الجمهور من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي البوليسي «Barney Miller»، كما أدت شخصية الجدة هيلين، المعروفة باسم «نانا»، في مسلسل «Suddenly Susan»، الذي شاركت فيه إلى جانب بروك شيلدز.

 شُخّصت قبل عدة سنوات بمرض سرطان المستقيم، ، وأصدرت كتابين تناولت فيهما تجربتها مع السرطان والحياة بعد الجراحة، هما «Second Act» عام 1997 و«Don’t Die of Embarrassment» عام 1999.


 

الممثلة الأمريكية باربرا باري باربرا باري نيويورك باربرا بيرمان Private Benjamin

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لـ 11.5 مليون مستحق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

الزمالك

لاعبو الزمالك يمنحون الإدارة فرصة أخيرة قبل التحرك للمطالبة بمستحقاتهم

موتسيبي

رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يكشف عن طبيعة علاقته بإنفانتينو

الاهلى

اختبار صعب لعموتة ولاعبي الأهلي.. ومواجهة مودرن سبورت لا تحتمل التعثر أمام الجماهير

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد