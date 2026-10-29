شيماء سيف: الإنجاب قدر والتدخل في حياة الناس "تجاوز غير مبرر"

دافعت الفنانة شيماء سيف عن خصوصية الإنسان وحريته الشخصية، معتبرة أن أموراً مثل الإنجاب، أو الزواج، أو حتى الاستقرار المهني هي مسائل مقدرة ومكتوبة ولا تفتح الباب لأي نقاش أو تطفل من الآخرين.

وقالت شيماء سيف في تصريحات تلفزيونية إن بعض المواقف والحياة الشخصية للناس "خط أحمر" لا يجوز الاقتراب منه أو محاولة تقديم المساعدة فيه دون طلب، منبهةً إلى أن الأسئلة المتكررة تسبب أذى نفسياً عميقاً لأن المحيطين غالباً ما يجهلون الظروف الحقيقية لصاحب الشأن.

واختتمت حديثها بتجربة شخصية جمعتها بوالدتها التي كانت تكن لها أمنية الأمومة، مؤكدة أن أطهر أنواع التمني هو ما يبقى في إطار الدعاء الخالص، معلقة بابتسامة: "قولتلها ماما.. ادعي لوحدك".