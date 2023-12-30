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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد اختيارها ضمن أجمل 100 وجه.. 25 صورة للفنانة مى عمر تثير الجدل

مى عمر
مى عمر

جاء اختيار مى عمر ضمن أجمل 100 وجه امر أسعدها ولذلك نرصد 25 صورة تبرز جمال مى عمر وأثارت إعجاب جمهورها أيضا. 

مى عمر 

ونشرت الفنانة مى عمر تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بشأن اختيارها  كأجمل 100 وجه. 

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وقد قالت مى عمر : سعيدة جدا بفوزي في مسابقه أجمل ١٠٠ وجه في العالم للعام التاني علي التوالي وتحقيق مركز متقدم وأن أكون أول مصريه والوحيدة اللي تكسب في المسابقة وكمان توصل للنهائيات لعامين متتاليين متقدمه علي نجوم عالمين، السنة اللي فاتت لما كسبت فرحت جدا إن فنانة مصرية عربية كسبت، السنة دي بأكد الفرحة وبشاركها مع كل جمهوري المصري و العربي.

وكشفت الفنانة مي عمر عن سر فقدانها الوزن في تصريحات لبرنامج ET بعد إطلالتها الرشيقة التي ظهرت بها في حفل توزيع جوائز دير جيست.

وقالت مي عمر في تصريحاتها إنها تعتمد على تقليل السكر والكربوهيدرات للحفاظ على رشاقتها وخسارة وزنها بشكل مستمر.

من جانبها أوضحت الفنانة إلهام شاهين سر رشاقتها الملحوظة خلال الفترة الماضية، قائلة إنها اتبعت الكثير من الخطوات منها الرياضة والحقن الموضعية وحبوب لتقليل الشهية.

على جانب أخر كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل مسلسلها الجديد نعمة الأفوكاتو الذي تخوض به موسم رمضان عام 2024.

وكشفت مي عمر خلال لقائها ببرنامج et بالعربي أنها انتهت من تصوير المسلسل مع المخرج محمد سامي، متمنية أن ينال اعجاب الجمهور.

وأضافت مي أنها بذلت مجهود كبير جدا في التحضير لهذا المسلسل، مشيرة إلى أنها ظلت على مدار عدة أشهر في الاستعداد والتحضير لشخصية المحامية وقامت بالحصول على كورسات تمثيل إضافية، كما أنها اشتغلت على اللوك التي ستظهر به في المسلسل لعدة أسابيع.

وعن المقارنة بينه وبين فيلم الأفوكاتو للزعيم عادل إمام أكدت أن المسلسل بعيد تماما عن قصة فيلم الزعيم وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأضافت مي أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم الغربان مع عمرو سعد مشيرة إلى أنه فيلم لم يتم تقديم عمل مثله في الوطن العربي من حيث الإنتاج الضخم أو الصورة او القصة والفيلم من إخراج ياسين حسن.

مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
مى عمر
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