اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

أقام الفنان رامى عياش حفلا ضخما مع زوجته داليدا عياش ليحتفل معها بعيد ميلادها، لكنه قرر أن لا يكون حفلا عاديا، حيث تقدم لها بطلب يردها كأنه يتزوجها مجددا.

وحرص رامى عياش على مفاجأة زوجته داليدا بهذا الحفل الضخم، وقدم لها خاتما مرصعا بالماس، وظهر ببدلة بيضاء، بينما ارتدت داليدا فستانا أبيض يتناسب مع هذه المناسبة صممه لها زهير مراد.

وخضع رامى عياش وزوجته داليدا إلى جلسة تصوير حديثة، وحضر الحفل عدد من المقربين والأصدقاء.

رامى عياش

وكشف الفنان رامي عياش أسباب تسجيله أحدث أغانيه التي تحمل اسم “ما بنساك” في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال في تصريحات لـ “صدى البلد”: “هذه رغبة موزع الأغنية ألكسندر ميساكيان، كما أنها ليست المرة الأولى التي أقوم فيها بتسجيل أغنية هناك، فسبقها عدد من الأعمال المهمة، منها حبيتك أنا، وجبران، وأمير الليل، وسعيد بردود الفعل القوية على الأغنية”.

وكشف الفنان رامي عياش كواليس تحضيره لأغنية “ما بنساك” التي طرحها مؤخرا بمشاركة 44 عازفا، وقد تم التسجيل بأحد استديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد في تصريحات أنها استغرقت شهرين في تجهيزها وتسجيلها، خصوصا أنه أراد أن تخرج بطبقة موسيقية مختلفة وبها عمق.

وقال: “حصلت على ردود فعل قوية والجمهور أشاد بي”.

وطرح النجم رامى عياش أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، على “يوتيوب”، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عالٍ، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية "ما بنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان.