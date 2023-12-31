عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

رامى عياش
رامى عياش

أقام الفنان رامى عياش حفلا ضخما مع زوجته داليدا عياش ليحتفل معها بعيد ميلادها، لكنه قرر أن لا يكون حفلا عاديا، حيث تقدم لها بطلب يردها كأنه يتزوجها مجددا. 

وحرص رامى عياش على مفاجأة زوجته داليدا بهذا الحفل الضخم، وقدم لها خاتما مرصعا بالماس، وظهر ببدلة بيضاء، بينما ارتدت داليدا فستانا أبيض يتناسب مع هذه المناسبة صممه لها زهير مراد. 

وخضع رامى عياش وزوجته داليدا إلى جلسة تصوير حديثة، وحضر الحفل عدد من المقربين والأصدقاء. 

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

غضب رانيا يوسف ورسالة عتاب على واتساب.. أسما إبراهيم تكشف أسرار حلقة محمد مختار

إيرادات الأفلام.. محمد إمام ينتصر على آسر ياسين.. وبيومى فؤاد نمبر 3

إيرادات الأفلام.. محمد إمام ينتصر على الجميع.. وبيومى فؤاد يهدد أكرم حسنى

رامى عياش

وكشف الفنان رامي عياش أسباب تسجيله أحدث أغانيه التي تحمل اسم “ما بنساك” في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال في تصريحات لـ “صدى البلد”: “هذه رغبة موزع الأغنية ألكسندر ميساكيان، كما أنها ليست المرة الأولى التي أقوم فيها بتسجيل أغنية هناك، فسبقها عدد من الأعمال المهمة، منها حبيتك أنا، وجبران، وأمير الليل، وسعيد بردود الفعل القوية على الأغنية”.

وكشف الفنان رامي عياش كواليس تحضيره لأغنية “ما بنساك” التي طرحها مؤخرا بمشاركة 44 عازفا، وقد تم التسجيل بأحد استديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

وأكد في تصريحات أنها استغرقت شهرين في تجهيزها وتسجيلها، خصوصا أنه أراد أن تخرج بطبقة موسيقية مختلفة وبها عمق.

وقال: “حصلت على ردود فعل قوية والجمهور أشاد بي”.

وطرح النجم رامى عياش أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، على “يوتيوب”، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عالٍ، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف.

أغنية "ما بنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان. 

الفنان رامي عياش داليدا عياش رامي عياش زواج رامى عياش أغاني رامي عياش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

موضوعات متعلقة

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

تمهيدًا لطرحه للجمهور.. العرض الخاص لفيلم «الحريفة» في هذا الموعد

إيرادات الأفلام.. محمد إمام ينتصر على آسر ياسين.. وبيومى فؤاد نمبر 3

أخبار الفن.. إدمان إليسا.. سر زواج ثراء جبيل بأمريكا.. غضب رانيا يوسف من أسما إبراهيم

أبناء النجوم يثيرون الجدل في أول ظهور| بنت ماجدة زكي تخطف الأضواء.. ابن الفيشاوى يحتفل معه بالكريسماس.. وبنات عبلة كامل يحدثن ضجة

غضب رانيا يوسف ورسالة عتاب على واتساب.. أسما إبراهيم تكشف أسرار حلقة محمد مختار

عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد مكانك.. تفاصيل

جورج وسوف يصل دبى لإحياء حفل رأس السنة

ترشيحاتنا

الصحة تكشف حقيقة ظهور إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير في مصر

مديرة متحف الأطفال: نعلم النشء التاريخ والحضارة بألعاب تفاعلية|فيديو

صحيفة أمريكية: إسرائيل تجهز لائحة اتهام ضد مقاتلي حماس بروح «محاكمة أيخمان»

سيد معوض: أتمني التجديد لمعلول موسمين بشروط ونجلي وقع للأهلي على بياض

عالم أزهري : التنبؤ بالمستقبل فى العام الجديد جهل

حسن شحاتة رفض.. سيد معوض يكشف كواليس اعتذاره عن أمم أفريقيا 2008


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على الانستجرام|شاهد

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

قصة الزمالك وأوفا.. ماذا قال شوبير عن طلب انضمام نجله للقلعة البيضاء؟

فيديو

أثار سخط السعوديين.. غضب عارم بسبب معتمر مصري يغني لأم كلثوم أمام الكعبة

اعرف مين العروسة.. رامى عياش يتزوج للمرة الثانية

بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء «فيديوجراف»

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ