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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

أسما إبراهيم ومنة
أسما إبراهيم ومنة شلبى وريهام عبد الغفور

كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن أزمتها مع الفنانة منة شلبى بعد عرض حلقة الفنانة ريهام عبد الغفور ببرنامج "خبر سرى".

 

وقالت أسما إبراهيم فى ندوة صدى البلد: وجدت هجوما من منة شلبى بعد عرض حلقة الفنانة ريهام عبد الغفور بسبب سؤال بالحلقة وهو "تقري وتعترفى إن منة شلبي سبقتك بخطوات كتير أوى؟ لترد ريهام عبد الغفور قائلة :" أعترف جدا منة شلبى حبيبة قلبى وأنا من أشد معجبيها".

وأكملت أسما إبراهيم حديثها: حتى هناك والأمر يبدو طبيعيا ولم تغضب ريهام عبد الغفور من هذا السؤال ولكن وجدت بعدها هجوما شديدا من من شلبى عبر السوشيال ميديا لتعلق قائلة : "عيب أوي الأسئلة اللي من النوع ده حقيقي عيب.. ريهام فنانة كبيرة جدا واحنا مش في سباق احنا كلنا بنكمل بعض مش بننافس بعض!.. عيب".

وأوضحت أسما إبراهيم: لأول مرة أرد فيها على فنان عبر السوشيال ميديا وحيث دفعتنى منة شلبى للرد عليها وتوضيح الأمر أن السؤال ليس  به تقليل من ريهام أو من منة شلبى.

وأشارت أسما إبراهيم: ردى على منة شلبى عبر السوشيال ميديا لم يكن بهدف الهجوم ولكنه نوع من التوضيح ولم أنتظر ردها سواء بالإيجاب أو السلب.

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أسما إبراهيم

وحلت المخرجة ‏إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساء.

فى رسالة قوية بعد الأزمة التى تسببت فيها المخرجة إيناس الدغيدي، بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبيب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب.

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”: “إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعاتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم”.

وكانت إيناس الدغيدي، قد كشفت عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، والتى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة “صدى “البلد”: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، ولكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة”.

ووضعت المخرجة إيناس الدغيدي حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلب الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم الفنانة ريهام عبد الغفور الفنانة منة شلبي برنامج “حبر سرى”

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غضبت من السؤال.. أسما إبراهيم ترد على منة شلبي بسبب ريهام عبد الغفور

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